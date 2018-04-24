FİNANS

Konut kredilerine müdahale geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Bulut, konut kredisi faizlerinin yakında yüzde 1'in altına gelebileceğini belirtti. Bulut, konut kredisi faizlerinin yakında yüzde 1'in altına gelebileceğini belirtti.

Konut kredilerine müdahale geliyor

Konut sektöründe talebi baskılayan unsurlardan biri olan yüksek konut kredisi faizlerine karşı adımlar geliyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaptı. TRT'de katıldığı programda konuşan Bulut, konut kredilerinde adım atılacağını söyledi. Bulut, konut kredisi faizlerinin yakında yüzde 1'in altına gelebileceğini belirtti.

Konut kredisi faiz oranları son bir yıldır yükseliş eğilimini sürdürürken, mart sonu itibarıyla konut kredisi faizi aylık yüzde 1,23 ile son 8,5 yılın zirvesini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gerileyen konut kredi faizleri dört ayın ardından tekrar yüzde 1'in üzerine çıktı. Son bir yılda gelişmiş ülke merkez bankaları sıkı para politikası uygularken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da enflasyonla mücadele çerçevesinde sıkı para politikası duruşunu sürdürdü. Hem merkez bankalarının sıkı duruşu hem de mevduat faizlerindeki artış, konut kredi faizleri başta olmak üzere diğer kredi faizleri de yükseliş eğilimi içine girdi.

Konut kredi faiz oranı mart sonu itibarıyla yüzde 1,23 ile Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık konut kredi faizi oranı yüzde 14,79 oldu. Konut kredi faiz oranı geçen yılın mart sonunda yüzde 11,06 düzeyinde bulunuyordu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi yiğit bulut

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Petrol fiyatları 75 dolara kadar tırmandı

Petrol fiyatları 75 dolara kadar tırmandı

Tapusu olmayana hükümetten 'yapı belgesi'

Tapusu olmayana hükümetten 'yapı belgesi'

Asgari ücretliye 9 ay destek geliyor

Asgari ücretliye 9 ay destek geliyor

Konut kredilerine müdahale geliyor

Konut kredilerine müdahale geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

Altın fiyatları Merkez Bankasını bekliyor

Tapusu olmayana hükümetten 'yapı belgesi'

Tapusu olmayana hükümetten 'yapı belgesi'

Saçak diken bir işçiydi, halı fabrikatörü oldu!

Saçak diken bir işçiydi, halı fabrikatörü oldu!

Tüm dünya Türkiye'de yetişen somonun peşinde

Tüm dünya Türkiye'de yetişen somonun peşinde

Yemek kartı düzenlemesinde gözler bu toplantıda

Yemek kartı düzenlemesinde gözler bu toplantıda

Petrol fiyatları 75 dolara kadar tırmandı

Petrol fiyatları 75 dolara kadar tırmandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.