Konut kredisinde düşen faizler, gayrimenkul sektörüne nefes aldırıyor

İSTANBUL (AA) - Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, konut fiyatlarında oluşan cazibe ve fırsatların bekleyen talebi harekete geçirdiğini belirterek, "Biz geçtiğimiz hafta sonu bunu çok net bir şekilde gördük, düzenlediğimiz hafta sonuna özel yüzde 40 indirim kampanyasında noter tarafından da tasdiklenen 103 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı elde ettik. Düşen konut kredisi faizleriyle beraber, 2020’de konut satışlarındaki hareketliliğin devam etmesini öngörüyoruz." dedi.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, son dönemde özellikle konut kredi faiz oranlarındaki düşüş satışları hareketlendirdi. TÜİK tarafından son açıklanan istatistiklere göre kasım ayında konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 54,4 artarak 138 bini aştı.

Yılın 11 ayında ipotekli konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 5’e yakın artış da faizlerdeki düşüşün sektöre olan olumlu etkisini gözler önüne serdi. BDDK verilerine göre ise Merkez Bankası’nın ve bankaların faiz indirimlerinin ardından sektörde 11 Kasım-13 Aralık arasında kullanılan toplam konut kredisi tutarı 3 milyar 497 milyon TL’yi buldu.