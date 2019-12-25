FİNANS

Konut kredisinde düşen faizler, gayrimenkul sektörüne nefes aldırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik: - "Konut fiyatlarında oluşan cazibe ve fırsatlar bekleyen talebi harekete geçiriyor. Biz geçtiğimiz hafta sonu bunu çok net bir şekilde gördük, düzenlediğimiz hafta sonuna özel yüzde 40 indirim kampanyasında noter tarafından da tasdiklenen 103 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı elde ettik. Düşen konut kredisi faizleriyle beraber, 2020’de konut satışlarındaki hareketliliğin devam etmesini öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, konut fiyatlarında oluşan cazibe ve fırsatların bekleyen talebi harekete geçirdiğini belirterek, "Biz geçtiğimiz hafta sonu bunu çok net bir şekilde gördük, düzenlediğimiz hafta sonuna özel yüzde 40 indirim kampanyasında noter tarafından da tasdiklenen 103 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı elde ettik. Düşen konut kredisi faizleriyle beraber, 2020’de konut satışlarındaki hareketliliğin devam etmesini öngörüyoruz." dedi.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, son dönemde özellikle konut kredi faiz oranlarındaki düşüş satışları hareketlendirdi. TÜİK tarafından son açıklanan istatistiklere göre kasım ayında konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 54,4 artarak 138 bini aştı.

Yılın 11 ayında ipotekli konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 5’e yakın artış da faizlerdeki düşüşün sektöre olan olumlu etkisini gözler önüne serdi. BDDK verilerine göre ise Merkez Bankası’nın ve bankaların faiz indirimlerinin ardından sektörde 11 Kasım-13 Aralık arasında kullanılan toplam konut kredisi tutarı 3 milyar 497 milyon TL’yi buldu.

Gayrimenkuldeki moral artışını gösteren diğer bir veri de tüketici güveninden geldi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, gelecek 12 ayda konut yatırımı yapma iştahını gösteren endeks değeri 7,7 ile son 8 ayın zirvesine çıktı.

- Nef’ten iki günde 103 milyon TL’lik satış

Gayrimenkulde yaşanan hareketlilik markalı konut üreticilerinin satışlarına da yansıdı. Sektörün önde gelen oyuncularından Nef, 14-15 Aralık'ta gerçekleştirdiği kampanya kapsamında, iki günde 103 milyon 398 bin 316 TL'lik noter tasdikli konut satışı gerçekleştirirken son dönemin en büyük satışlarından birine imza attı. 5 Nef projesinde sınırlı sayıda daire için uygulanan yüzde 40 indirim kampanyası kapsamında bir hafta içerisinde 5 bin 475 adet talep toplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, konut fiyatlarında oluşan cazibe ve fırsatların bekleyen talebi harekete geçirdiğini belirterek, “Biz geçtiğimiz hafta sonu bunu çok net bir şekilde gördük, düzenlediğimiz hafta sonuna özel yüzde 40 indirim kampanyasında noter tarafından da tasdiklenen 103 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı elde ettik. Düşen konut kredisi faizleriyle beraber, 2020’de konut satışlarındaki hareketliliğin devam etmesini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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