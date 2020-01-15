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  4. Konut satışları 2019'da yüzde 1.9 düştü, kredili satışlar yüzde 20.1 arttı

Konut satışları 2019'da yüzde 1.9 düştü, kredili satışlar yüzde 20.1 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:09 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 349 bin adete gerilerken, aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20.1 artışla 333 bin adete yükseldi.

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 349 bin adete gerilerken, aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20.1 artışla 333 bin adete yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24.7 düzeyine çıktı. Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 512 bin, ikinci el konut satışı ise 837 bin adet olarak gerçekleşti ve böylece ilk el konut satış oranı yüzde 37.9, ikinci el konut satış oranı yüzde 62.1 oldu.
Konut satışlarında 2019 yılında, İstanbul 238 bin konut satışı ve yüzde 17.6 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u, 132 bin konut satışı ve yüzde 9.8 pay ile Ankara, 79 bin konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 185 konut ile Ardahan'da oldu.

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