Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı

TÜİK 2019 Aralık verilerine göre; Aralık ayında konut satışlarında tarihi bir rekor kırıldığı kaydedildi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İlk defa 200 bin adeti geçen bir satış hacmi oluştu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artan satışlarda, ilk el konut satışı 75 bin 480, ikinci el konut satışı ise 126 bin 594 olarak gerçekleşti." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistikleri açıklandı. Buna göre 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları 332 bin 508 ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 diğer satış türünde gerçekleşti. İpotekli satışların payı yüzde 24,7 oldu. 2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında tarihi rekor

2019 Aralık ayı satışlara ilişkin değerlendirme yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Aralık ayında konut satışlarında tarihi bir rekor kırıldı. İlk defa 200 bin adeti geçen bir satış hacmi oluştu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 oranında artan satışlarda, ilk el konut satışı 75 bin 480, ikinci el konut satışı ise 126 bin 594 olarak gerçekleşti." dedi.