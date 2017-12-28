FİNANS

Konut sektörü 2018'e yüzde 10 peşin, 0 faiz kapanyasıyla başlıyor

28 Aralık 2017 10:05

Gayrimenkul sektörü 2018’i yeni bir kampanya ile karşılamaya hazırlanıyor. 1 Ocak-31 Mart arasında yapılacak kampanyayla yüzde 10 peşin, 84 ay yüzde 0 faizle konut kredisi kullanılacak.

Konut sektörü 2018'e yüzde 10 peşin, 0 faiz kapanyasıyla başlıyor
Konut satışlarını hızlandırmak için toplu hareket başlatan Türk inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, yeni yılı dev bir kampanyayla karşılamaya hazırlanıyor. Daha önce 3 kez sektöre büyük ivme kazandıran kampanyalar düzenleyen inşaatçılar, dün sektörü şaha kaldırmak için yeniden Emlak Konut GYO'la bir araya gelip yılın son toplantısını yaptı.
 
KAMPANYA 3 AY SÜRECEK
 
2017'yi 1.4 milyonluk rekor konut satışıyla kapatmaya hazırlanan inşaat sektörü temsilcileri, konuyu geniş kapsamlı masaya yatırıp, firmaların yetkililerinden oluşan bir heyet oluşturarak çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre kampanya atağı bir öncekinde olduğu gibi yine Emlak Konut GYO çatısı altında olmayacak. Firmalar inisiyatif alarak kampanya başlatacak. Görüşmeler neticesinde yüklenici firmaların mevcut satış koşullarına kampanyayla birlikte devam edebilecekleri ortaya çıktı.
 
 
Kampanya kapsamında yüzde 10 peşin ödendiği takdirde, 84 ay yüzde 0 faizle konut kredisi kullanılacak. Teslimi 3 yıl olarak baz alınan konut için yüzde 5 ara ödeme alınacak. Kampanyanın 1 Ocak'ta başlayıp, 31 Mart 2018'de bitirilmesi planlanıyor.
 
Yüklenici payından 60 ay vade için yüzde 28.44, 72 ay için yüzde 32.88 ve 84 ay için yüzde 36.77 komisyon alınacak. Emlak Konut kendi payını vadeli olarak tahsil ettiği ve komisyon ödemediği için şirket payı toplam gelirinde de azalma meydana gelmemesi şartını koydu. Kampanya kapsamındaki projede şirket payı toplam gelir oranı yüzde 30, yüklenici payı toplam gelir oranı ise yüzde 70 baz alındı.
 
TÜKETİCİYE AYDA 3.500 LİRALIK İNDİRİM
 
Kampanyayla birlikte tüketicinin aylık geri ödeme taksitinin azaltılması ve ev sahibi olmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Edinilen bilgilere göre, tüketicinin alacağı konut için yüzde 90 yerine yüzde 63 oranında konut kredisi kullanmasının da önü açıldı. Şu anki koşullarda 500 bin liralık bir konut için yüzde 1.17 faizle tüketicinin ödeyeceği aylık kredi tutarı 9 bin 500 liradan kampanyayla birlikte 6 bin liraya düşüyor. Buna ek olarak da tüketici konutunu teslim alırken yüzde 5 oranına denk gelen 25 bin liralık ara ödemeyi yapacak.
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