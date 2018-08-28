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Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

Konutta indirim kampanyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında açıklandı. 29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim’e kadar sürecek olan kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek. İşte konut kampanyasının detayları...

Gayrimenkul sektörü, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak tarihi bir kampanyaya daha imza attı.

KAMPANYA 2 AY SÜRECEK

Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor.

29 Ağustos'ta başlayacak ve 31 Ekim’e kadar sürecek olan kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz. TOKİ borcunu ödeyene yaklaşık yüzde 24 indirim kampanyası başlattı. Bu da devletimizin yaptığı fedakarlıklardan birinin göstergesi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ÖDEME İMKANI

Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu. Altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize ve altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil.

"Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz."

Kampanyada ilk detaylar şu şekilde:

-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.

-Daha önceki kampanyada faiz indirimi 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde geçerliydi bu böyle bir sefer limit olmayacak.

300 BİN LİRALIK ÖRNEK

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  • Satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

  • Kampanyada banka ve kefalet olmayacak.

  • Aylık yüzde 0,98 vade farkı uygulanacak, banka ve kefil olmadan idarelerimiz kendi bünyesinde yapacak.

    1. ve 24. aylarda yüzde 15'lik ara ödeme imkanı sunulacak.

  • Konut kampanyası sınırlı stok içeriyor. Bu stok sınırı 100 bin konut.

  • Kampanyada daire fiyatı sınırı yok.

  • İstanbul Ankara başta tüm Anadolu da uygulanacak.

  • 29 Ağustos'ta başlayacak 31 Ekim'e kadar sürecek.

  • Dövizde yatırımı olan zarar görmeyecek. Kur artışı yaşanırsa taksitten düşülecek.
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Anahtar Kelimeler:
konut kampanya

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
230binlik evi 350bine 400bine satıyorlar sonra da diyorlar kampanya.
peşinatsiz ve faizsiz yapin da millet alsin
güzel oldu bu gerçekten
Çok Açıklayıcı olmuş......! Bir şey Anlayan Var mı....?
Ne yapacaklarını şaşırdılar...Üretim üretim....
sadece ve sadece sesli güldüm!!!!
saçın altınları dolarları. Nasılsa iyice boka battık Hiç bir ağızdan duydunuz mu? Fabrika kuracağız, Tarımı destekleyeceğiz. Duyamzsiniz! istihdam yok, üretim yok ekonomi iyi. Yersen...
bu kadar mallık olurmu inşaat ekonomisine dayalı piyasanın hali ortada daha hala destek veriliyor akıllı olun akıllı üretime dönük ekonomi modeline geçin halkı kandırmayı bırakın
Zaten 3 liralık eve 5 lira para istiyorlar %10 indirim yapsalar ne olur. Hatta çoktan indirim yapacakları miktarı eklemislerdir bile
bankalarin faizleri dusurmesi lazim ev kredisi cekemiyoruz
projeden konut almak çok riksli !
%10 indirim ne şimdi peşinatta indirimse geri kalan zaten taksit olarak ödenecek ama gerçekten indirimse satış rakamından indirimse allah razı olsun çakallar tapuda düşük gösterirler şimdi
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