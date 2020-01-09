FİNANS
  4. Konya ileri teknolojili ve katma değerli ürün merkezi olacak

Konya ileri teknolojili ve katma değerli ürün merkezi olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ yatırımının da yer aldığı bölge, Cumhurbaşkanı kararıyla Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi - Bölgede robot, nano teknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere ileri teknolojili çalışmalar yapılacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: - "Binlerce insanın çalışacağı Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, ekonomiye ciddi katkı sağlayacak ve kentimizi savunma sanayisinin merkezi yapacak. Şehrimiz için tarihi bir gündür, hayırlı olmasını temenni ediyorum"

ABDULLAH DOĞAN - Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde robot, nano teknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla, Konya-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı mevkisindeki bölge, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Gelecek günlerde 700 milyon dolarlık yatırımın yapılacağı bölgede, tam kapasite üretimle 4 bin kişi istihdam edilecek. Bölgenin katma değerli ve ileri teknoloji üretimiyle cari açık yılda 100 milyon dolar azalacak.

Konya, tarım ve sanayideki potansiyelinin ardından ileri teknolojide de merkez olacak.

- İstihdama da katkı sağlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın, ASELSAN sayesinde büyük bir yatırım kazandığını söyledi.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ yatırımının yıl sonuna doğru tamamlanacağını anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Hedefimiz ASELSAN yatırımının içinde bulunduğu alanın Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesiydi. Burada savunma, uzay ve havacılık konusunda hem istihdama ciddi katkı sağlamak hem de cari açığı dengeleyecek yatırımlar arzu ediyoruz. Bu alan belediyemize aitti. 1 milyon 800 bin metrekarelik alanı öncelikle Milli Emlak'a devrettik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız projeyi hayata geçirmek için prosedürü tamamladılar ve Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi hayata geçti. Bu, şehirimiz için çok büyük bir atılım. Bölgesel olarak kalkınmaya vesile olacak. Savunma sanayisinin merkezini Konya oluşturacak. ASELSAN gibi yurt içi ve yurt dışından savunma sanayisi firmalarının yatırım yapacağı ve yeni teşviklerin olacağı bir bölge ihdas edilmiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Altay, Konya sanayisi için bölgenin yeni fırsatları barındırdığına işaret ederek, "Binlerce insanın çalışacağı Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, ekonomiye ciddi katkı sağlayacak ve kentimizi savunma sanayisinin merkezi yapacak. Şehrimiz için tarihi bir gündür, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Savunma sanayisi şirketlerinin buraya gelmesi için tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

- "Önemli bir kalkınma aracı olacaktır"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da endüstri bölgelerinin, planlı sanayileşmenin parçası olarak ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu bakımdan sanayinin ve teknolojinin gelişiminin hızlanması, istihdam oluşturma, nitelikli iş gücünün arttırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamasının yanı sıra, Konya için önemli bir kalkınma aracı olacaktır. Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin şehrimize oldukça önemli getirilerinin olacağını düşünüyoruz. Konya'nın, mevcut sanayi altyapısı, üretim kültürü ve ihracat atılımı ile endüstri bölgesini hak ettiğine inanıyoruz." dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin, kentin yüksek katma değerli üretim geleceğinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kentin, 2 milyar doların üzerinde ihracatı ve 80 değişik alt sektörde üretim yapan sanayisiyle ekonomiye katkı sağladığını hatırlatan Kütükcü, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, şehrimizin tüm kazanımlarına yeni bir ivme katacak. Bu tarihi kararın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Heimtextil Fuarı’na Bursa imzasıHeimtextil Fuarı’na Bursa imzası
ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilirATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, teknoloji, Uğur İbrahim Altay,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”

Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçilere 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir

ATBD/Terzioğlu: İsrail doğalgazı da Türkiye üzerinden taşınabilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.