Köprü geçiş cezaları ile ilgili Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuklarını belirterek, "İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giden ister taksi, ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak." dedi.

KAYNAK: AA

