FİNANS

Köprü geçiş cezaları ile ilgili Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuklarını belirterek, "Bu kararı düzeltiyorlar. Taksi, Doblo veya benzeri araçların geçişi cezalı sayılmayacak" dedi.

Cumhur ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuklarını belirterek, "İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giden ister taksi, ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak." dedi.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım köprü kaçak geçiş

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
KALDIRSAN NE OLUR KALDIRMASSAN NE OLUR SANKİ TEK SORUN KÖPRÜ SİZE GÜLE GÜLE
Geçti Borun pazarı sür eşşeği Nigdeye....
Allah razı olsun
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