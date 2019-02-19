Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat'ta

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 28 Şubat'ta dolacak.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları iade edilecek.

Düzenleme, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde bu köprülerden yasak olduğu halde geçiş yapılması nedeniyle ödenen idari para cezalarını kapsıyor.

Söz konusu geçişler nedeniyle idari para cezası verilmesi gereken kişilere bu cezalar uygulanmayacak, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarlarının iadesi sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezalarını takip için vergi dairelerine bildirmeyecek.

Vergi daireleri takip için bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlarını, herhangi bir başvuru beklemeden terkin edecek ve takip işlemlerini sonlandıracak.