FİNANS

Köprü ve otoyol gelirleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Köprü ve otoyollardan ocak-mart döneminde 450 milyon 588 bin lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyol gelirleri

Köprü ve otoyollardan yılın ilk üç ayında elde edilen gelir 450 milyon 588 bin 204 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden mart ayında geçen 10 milyon 780 bin 812 araçtan 37 milyon 286 bin 248 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 26 milyon 195 bin 101 taşıttan da 119 milyon 501 bin 760 lira gelir elde edildi.

Ocak ve şubatta köprü ve otoyolları 66 milyon 844 bin 50 araç kullanmış ve 293 milyon 800 bin 196 lira gelir elde edilmişti.

Böylece yılın üç ayında köprü ve otoyolları kullanan 103 milyon 819 bin 963 araçtan toplam 450 milyon 588 bin 204 lira gelir sağlandı.

KAYNAK:AA

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...
E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü
Ekonomi yönetimi yarın toplanacakEkonomi yönetimi yarın toplanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köprü otoyol

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü

E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 42 büyüdü

Ekonomi yönetimi yarın toplanacak

Ekonomi yönetimi yarın toplanacak

Soğan tarlada 1 buçuk lira, pazarda 8 lira

Tarlada 1 buçuk lira, pazarda 8 lira

3600 ek gösterge için gözler Meclis'te

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor

Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.