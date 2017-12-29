FİNANS

Köprü ve otoyol ücretlerine zam

29 Aralık 2017 11:32

Ulaştırma Bakanı Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna göre hesaplanacak.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Arslan "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" dedi.

GEÇEN YIL DA ZAMLANDI

Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine geçen yılın başında da zam yapılmıştı. Otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmişti.

1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçiş ücreti yüzde 15, Boğaz köprüleri ücreti yüzde 48 oranında artırılmıştı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretlerinde yüzde 26 oranında indirime gidilmişti.

YÜZDE 7 CİVARINDA ZAM

2 Ocak 2017'de 3,54 seviyesinde olan dolar bugün 3,78 seviyesinden işlem görüyor. Bu seviyelerde kalınması durumunda zam oranı yaklaşık yüzde 7 olacak.


 

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları97 yorum
  • 12 Oy
    Zam değildir o... Fiyat ayarlaması...
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    dolar kuruna göre asgari ücrete ve emekli maaşlarınada zam yapilsin . daha dün elektrik e % 8.8 zam yapıldı
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    ekonomi şahlandiya ondan.
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    Bu sene indirime falan gitmeyin sakın hattaa en az 50 tl yol geçişi 100 tl de köprü tünel geçişlerin yapın, hatta ve hattaa mazotu falanda 8 - 10 tl yapmalısınız, neden biliyomusunuz BAKAN EFENDİ Ben bu güne kadar kuruldu kurulalı AKP ye oy vermiş birisi olarak diyorumki, SİZİ NE FETÖCÜLER NEDE DIŞ MİHRAKLAR YIKAMAZLAR AMA BÖYLE GİDERSENİZ SİZ ARTIK SİZİ DESTEKLEYENLERDEN OY DEĞİL ...............K ALACAKSINIZ
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    Bileydik satmazdik dolarları diyenler olur simdi gecti bor pazari sur esegi nigdeye yabanci sermayeli kopruye tl kurundan zam yaoacaklar degil tabi
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    GEÇİRRRRR TABİİİ BİZEE MÜSTEHAKKK
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİNİZ MEMLEKETİ CANINIZ SIKILDIKÇA ZAM YAPIN M
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    yol yaptılar yol haşırt :)
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    Yok Canıııımm Zam değildir ayarlamadır O... Bu Hükümette Matematik bilen, İşini iyi yapan bir kişi bile yok!! Yazıklar olsun bizlere AKP yi Güzel Ülkemizin başına sadece Bela ettik. Onlarla birlikte, FETO güçlendi Dış Politika yerlerde Ekonomi Yerlerde Bilim yerine Cahillik geldi Allah sonumuzu hayır etsin inşallah
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    ALMANYA BİZİ KISKANIYOR ÇEKEMİYOR.KAHROLASI DIŞ MİHRAKLAR?????????????????????????????????????????????????????
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    zamdan başka ne bilirsiniz ki zaten.
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    dolar kazanıyoruz ya sıkıntı yok
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    ohhh.herşeye zam sabah sabah içimiz açıldı nerde benzinle mazotun zammı darılacam vallaha
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    Yapın allah aşkına yapın önce elektrik sonra köprü yol devamı olsun bu millet açlıktan ölsün belki o zaman aklına gelirrrr
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    zamdan önce kuzey yolu yavuz sultan selim köprüsünün usülsüz ceza kesmesini sahıslara icra yollamasını arastırın
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    sokun sokun. asgari ücret açıklamasını heyecanla bekliyoruz. aldığınız vergiler yetmiyor, üstüne dolar kurundan zam yapın. Güzel memleketim, uyan artık. nedir bu rezillik? hükümet ve yandaşı zengin değil dolar milyarderi oldu. halkın beli burkuldu. koyunlara zaten diyecek yok. Onlar günü kurtarmanın peşinde ya da gizliden maaş alıyorlar. yoksa insan nasıl yaşar, şu şartlarda? allahini seven açıklasın da biz de öğrenelim. yanlışımız varsa düzeltelim.
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    tüpüne zam gazına zam zam oğlu zam hani bize ???
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    bu otoban ve köprü amerikada felanmı dolar kuru nedir ya
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    GEÇİRİN GEÇİRİN HİSSETMEZ OLDUK ARTIK.BİZE MÜSTAHAK.
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    yapılmasa hatrım kalırdı zaten asgari ücret bugün açıklanacak ya ona görede zam yapıcaksınız merak ediyorum değişen ne olucak düzenimizde
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    Dolar kullanımını bıraktırmaya teşvik wt ama sen zamları dolar üzerinden belirle bu ne yaban çelişki ayrıca tarım mahsüllerinide dolar üzerind3n belirleyinmazot benzin dolar kuru ama mahsüller tl cinsinde batıyor
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    bize de allah sizi bildiği gibi yapsın demek kalıyor. çok merak ediyorum işediğimizden sıçtığımızdan ne zaman vergi vs alacaksınız??? osurmaya kalksak ondan bile para alırsınız siz yakındır bekliyorum
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    Bu nasıl bir açıklamadır dolar kuruna göre devlet zammı yapar maaşlarıda dolar üzerinden verin o zaman
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    yandaş medyada bunu güncelleme iyileştirme vs vs olarak okursun ama bu boru gibi zamdır çomarları bu gibi haberlerde de bulamazsınız
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    Ah be agacım. Tamam zam yap yapta, bari bunun dolara göre yapılacağını söyleme. Amerikaya rest çekip, doları baz almak neyin kafası...
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    YENI YILI KUTLAYAN INSANLARI ANLAMAK COK GUC INSAN NEDEN EKSTRA ZAM OLACAGINI BILE BILE KUTLAMA YAPAR KI YEDIGIMIZ KAZIKLARA YENISI EKLENECEK... MUTLU YILLAR¡¡¡OLABILIRSEN TABI¿¿¿
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    keşke maaşlara zam yaparkende dolar kuru üzerinden yapsalar !!!
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    hiç boşluk bırakmıyolar helal olsun,millet sokaktan topladı devleti 15 temmuz da milleti böyle ödüllendiriyolar...
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    REİS YARIN BASAR FIRÇAYI AZALTIR. MERAK ETMEYİN. :)))
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    yolları köprüleri yabancıya yaptırır yap işlet modelini millete dayarsan tabi adamlar dolar kuru üzerinden parra ister iyide hani çok övünüyorduk yollar yaptık köprüler yaptık kim için elin adamı için onlar sövüşleyecek bizde kuzu kuzu ödeycez helal be bide vünç meselesi derler bu yollara vatandaşa sağmal muamelesi duruuuunda bitmedi zamlar daha çoook yerlere gelecek emekliye ellirirayı zor verecen asgari üretliye simit parası yeter diyecen sonrada zamları köküne kadar dayayacan ama müstahak bizlere birine kendinden çok değer verirsen oa gelir ese devam artık
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    0 lar atılınca Türk lirasının degeri artacakti hani nefes alış verisimizi bile yabancılara endekslemisiz... Allah cumlemizin yardımcısı olsun...faiz haram deniliyor .harami vade farkı olarak gösteriyorlar... faturalar bir gün gecikse bile ustune gecikme zammı...
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    Türkiye Cumhuriyetinin para birini hiçe say. Maaşları Tl al Zam mı dolar kurundan hesap la. Noldu Eyyyyy saygı değer hükümet büyüklerim. Köprüyü yapan İtalyan lar Tl yi kabul mu etmedi ? Saygı duyarım.
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    vatandaşa %4 verin,vergilere %14 geri alın yetmiyor heryerden iteliyorsunuz sizin amacınız vatandaşı daha fakir yapmak işler,paralar havada ucuyor sanki. esnaf bitti hacı bittikk
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    koprulerin maliyetleri artti koprulere fuze savunma sistemi koyulacak normaldir ya bedava olacak olan milli degerlerimizin bugunku haline bakinnyazik
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    asgari ücrete yapılacak zammın şimdiden fazlasını alacaklar.
    CEVAP VER
  • 5 Oy
    intiharmı edelim?
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    maaşa gelen zam bitti cepten yemesek bari
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    sayın bakan maaş zamlarını da dolara endeksleyin bi zahmet
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    Masalarda dolar kurumdan verilsin lütfen
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    zam zam da zam zam kemal sunal ın katma değer şaban ı gibi beste yapasım geldi....
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın