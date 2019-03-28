FİNANS

Köprü ve otoyoldan 293 milyon 800 bin lira gelir

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

Köprü ve otoyollardan ocak-şubat döneminde 293 milyon 800 bin lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyoldan 293 milyon 800 bin lira gelir

Köprü ve otoyollardan yılın ilk iki ayında elde edilen gelir 293 milyon 800 bin 196 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden şubat ayında geçen 9 milyon 505 bin 964 araçtan 32 milyon 973 bin 861 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 22 milyon 717 bin 642 taşıttan da 106 milyon 503 bin 131 lira gelir elde edildi.

Ocakta köprü ve otoyolları 34 milyon 620 bin 444 araç kullanmış ve 154 milyon 323 bin 204 lira gelir elde edilmişti.

Böylece yılın iki ayında köprü ve otoyolları kullanan 66 milyon 844 bin 50 araçtan toplam 293 milyon 800 bin 196 lira gelir sağlandı.

KAYNAK:AA

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdüDöviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü
Yerli teknoloji firması Prisync, Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldı!Yerli teknoloji firması Prisync, Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köprü ve otoyollar gelir

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMSF'den Uzan Grubu'nun iddialarına ilişkin açıklama

TMSF'den Uzan Grubu'nun iddialarına ilişkin açıklama

Petrol ürünleri pazarında istihdam 200 bin

Petrol ürünleri pazarında istihdam 200 bin

Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü

Döviz mevduatı 3,5 milyar dolar büyüdü

Yerli teknoloji firması Prisync, Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldı!

Yerli teknoloji firması Prisync, Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil çıkışı!

Erdoğan'dan yerli oto eleştirisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.