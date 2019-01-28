FİNANS

Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan araçlardan 1,8 milyar lira gelir elde edildi. 2018'de köprü ve otoyolları kullanan araçlardan saniyede 57,8 lira geldi.

Köprü ve otoyollar saniyede 58 lira getirdi

Günde ortalama 1 milyon araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yıl saniyede 57,8 lira gelir geldi.

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2001-2018 yıllarında köprülerden 2,5 milyar, otoyollardan da 3,4 milyar araç geçişi oldu. Köprü ve otoyollardan bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 12,4 milyar liraya ulaştı.

2001-2018 döneminde 5,9 milyar aracın kullandığı köprü ve otoyollardan en fazla araç geçişi 2018'de gerçekleşti.

Geçen yıl köprü ve otoyolları kullanan 463 milyon 441 bin 552 araçtan, 1,8 milyar lira gelir elde edildi.

Günde ortalama 400 binden fazla aracın geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl saniyede yaklaşık 14,9 lira gelir sağlandı. Aynı dönemde otoyol ve köprülerden sağlanan gelir ise saniyede 57,8 lira oldu. KAYNAK:AA

PARTNERKilo verdikten sonra... Bambaşka biri olduKilo verdikten sonra... Bambaşka biri oldu
Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite
Son gün 31 Ocak! İşte model model otomobil kampanyalarıSon gün 31 Ocak! İşte model model otomobil kampanyaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köprü otoyol gelir

En Çok Okunan Haberler

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harp ve vazife malullerine ek ödemeler 1 Şubat'ta

58 bin kişiye müjde! Ek ödemeler 1 Şubat'ta

Gram altın ne kadar? 28 Ocak altın yorumları

9 ayın zirvesinde!

Bu tavuğun kanı hariç her yeri simsiyah! Tanesi 150 lira

Bu tavuğun kanı hariç her yeri simsiyah! Tanesi 150 lira

40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk konkordato ilan etti

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Asya'nın en iyi üniversiteleri açıklandı! İlk 100'de Türkiye'den 5 üniversite

Son gün 31 Ocak! İşte model model otomobil kampanyaları

Son gün 31 Ocak! İşte model model otomobil kampanyaları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.