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  3. Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir

Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

Köprü ve otoyollardan ocak-kasım döneminde elde edilen gelir 1 milyar 823 milyon 300 bin lira oldu.

Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden kasım ayında yapılan 9 milyon 831 bin 948 araç geçişinden 40 milyon 640 bin 696 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 27 milyon 297 bin 275 araç geçişinden de 152 milyon 855 bin 270 lira gelir elde edildi.

Yılın 11 ayında ise köprü ve otoyollardaki 418 milyon 999 bin 290 araç geçişinden toplam 1 milyar 823 milyon 300 bin 424 lira gelir sağlandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
köprü ve otoyollar gelir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
EE BU KADAR GELİR VAR NEREYE KİMLERĞN CEBİNE İNİYOR BU PARALAR BUNCA PARA ÇALINMADAN HAZİNEDE KALSA HALKTAN BUKADAR AŞIRI VERGİ ALINMAZ.
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