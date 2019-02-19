Kordsa'dan ABD'de yeni yatırım

Kordsa ABD'de uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri kompozit materyaller sağlayan bir şirketin yüzde 95.83'ünü yaklaşık 174.83 milyon dolara satın aldı.

Dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre Axiom Materials Acquisition LLC adlı şirket, Kordsa'nın ABD'deki bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından satın alındı.

Açıklamaya göre nihai satın alma bedeli, ABD'de rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben kesinleşecek.

KAYNAK:REUTERS

