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Koronavirüs elektronik piyasasını da vurdu! Çin ürünlerde 150 ile 200 TL arasında artış var

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 11:29 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine sıçrayan korona virüsü, şiddetini artırmaya devam ederken, virüs elektronik piyasasını da vurdu.

Koronavirüs elektronik piyasasını da vurdu! Çin ürünlerde 150 ile 200 TL arasında artış var

Çin’den gelen birçok üründe üretim olmamasından dolayı elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor. Yeni ürün alamayan ithalatçı firmalar da ürün bulmakta zorluklar yaşadıklarından, maliyetlerini karşılamak için fiyatlarda artışa gidiyor. Bu artış da küçük esnafın aldığı ürünleri daha yüksek fiyattan almasına sebep oluyor.

'150 İLE 20 CİVARI ARASINDA CİDDİ FİYAT ARTIŞLARI OLDU'

Tekirdağ’da cep telefonu ve aksesuar gibi ürünlerin alım satımını yapan Ümit Huysal isimli vatandaş bu virüs nedeniyle fiyatların 150 ile 200 arası oynadığını ifade ederek, “Bu benzeri ürünlerde dünyanın en büyük üreticilerinden olan Çin, bizim satmış olduğumuz birçok ürünleri ithal etmekteydi. Son zamanlarda Korona virüsünün etkisiyle sıkıntı yaşamaya başladık. Çin menşeli cihazlarda 150 ile 200 civarı arasında ciddi fiyat artışları oldu” dedi.

'FİYATLAR BİRAZ DAHA YÜKSELECEKTİR'

Bu konuda vatandaşlardan da tepki almaya başladıklarını ifade eden Huysal, “İlerleyen günlerde sanırım bu fiyatlar biraz daha artacaktır. Satmış olduğumuz aksesuarlar var, şarj cihazları olsun yine Çin’den ithal edilen ürünler. Bunlarda da toptancılar tarafından bir fiyat artışı olmuştur. İlerleyen dönemlerde sanıyorum ki o fiyatlar biraz daha yükselecektir. Temin edemediğimiz ürünler olmaya başladı. Süreci merakla izliyoruz. Bakalım ne olacak. Ufak ufak tepkiler almaya başladık. Alternatif bir şey bulamadığımız sürece yada bu ürünleri kendimiz üretemediğimiz sürece bu sıkıntılar olacaktır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Çin, Wuhan,

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