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Koronavirüs endişesiyle yerli üretim ateş ölçerlere talep arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan şehrinde başlayan koronavirüs salgını Türkiye’de bebek ürünlerinin ihracatını arttırdı. Virüsten dolayı ithal mallara endişe ile yaklaşan Avrupa ülkeleri tercihlerinin Türk ürünlerinden yana kullanıyor.

Koronavirüs endişesiyle yerli üretim ateş ölçerlere talep arttı

Koronavirüs salgını devam ederken iç pazarda ürün yetiştirme telaşı yaşanıyor. Tekstil firma sahipleri atölyelerde üretimi yüzde 50 ile 60 arası artırdıklarını belirtirken, en çok talebin ise ateş ölçer aleti, tekstil ürünleri, mama sandalyesi gibi ürünlere geldiğini söyledi.

“Koronavirüsten sonra Çin’e ihracat yapmaya başladık”

Koronavirüs salgının bebek tekstil ihracatına hareketlilik getirdiğini belirten Bebe Çeyiz Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Albayrak, “Firma olarak 70’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler arasında Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri yer alıyor. Koronavirüsten sonra ise Çin’e de ihracat yapmaya başladık. Avrupalılar, Asyalılar hatta Afrikalıların birçoğu Çin’e doğru ticaretini geliştiriyordu” dedi.

“Üretimi yüzde 50 artırdık”

Albayrak, bir ay içerisinde başta ateş ölçme aletleri olmak üzere, tekstil ürünleri ve son olarak mama sandalyesi gibi ürünlere Avrupalı birkaç firmanın taleplerde bulunduğunu söyleyerek, “Atölyelerimiz de üretimi yüzde 50-60 artırarak cevap vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışından bebeği ilgilendiren her ürüne şu anda ciddi bir talep var”

Her zaman istikrarı ve sürekliliği düşündüklerini belirten Albayrak, “Çin’in virüs ile karşı karşıya kalması ve ticaretin Türkiye’ye yönelmesi şunu gösteriyor. Biz fahiş fiyatlar değil normal fiyatlarımızla bu pazarı elde etmeye çalışacağız. Yurt dışından bebeği ilgilendiren her ürüne şu anda ciddi bir talep var. Ateş ölçerlerimize şu anda 3-4 aylık bir stokla gidiyoruz. Son 15 gün içerisinde ise tüm stoklarımız erimiş oldu. Türkiye dünya ülkeleri arasında bence ilk sırada biz öncelikle ürünün sağlıklı olmasına bakıyoruz” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, bebek eşyası,

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