Koronavirüs endişesiyle yerli üretim ateş ölçerlere talep arttı

Koronavirüs salgını devam ederken iç pazarda ürün yetiştirme telaşı yaşanıyor. Tekstil firma sahipleri atölyelerde üretimi yüzde 50 ile 60 arası artırdıklarını belirtirken, en çok talebin ise ateş ölçer aleti, tekstil ürünleri, mama sandalyesi gibi ürünlere geldiğini söyledi.

“Koronavirüsten sonra Çin’e ihracat yapmaya başladık”

Koronavirüs salgının bebek tekstil ihracatına hareketlilik getirdiğini belirten Bebe Çeyiz Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Albayrak, “Firma olarak 70’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler arasında Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri yer alıyor. Koronavirüsten sonra ise Çin’e de ihracat yapmaya başladık. Avrupalılar, Asyalılar hatta Afrikalıların birçoğu Çin’e doğru ticaretini geliştiriyordu” dedi.

“Üretimi yüzde 50 artırdık”

Albayrak, bir ay içerisinde başta ateş ölçme aletleri olmak üzere, tekstil ürünleri ve son olarak mama sandalyesi gibi ürünlere Avrupalı birkaç firmanın taleplerde bulunduğunu söyleyerek, “Atölyelerimiz de üretimi yüzde 50-60 artırarak cevap vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.