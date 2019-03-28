Dubai merkezli araç çağırma uygulaması Careem'in 3.1 milyar dolar karşılığında Uber'e satılmasının ardından Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından yapılan açıklama şöyle;

Taksiciler kimsenin tekeline girmezİstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) olarak bugün korsan taşımacılık yapan Uber’in Dubai merkezli Careem’i satın aldığını öğrendik. Korsan taşımacılık şirketi Uber’in Careem’i satın alması korsan taşımacılığın aslında geldiği çaresiz noktayı da ifşa ediyor. Careem, korsan taşımacılık yapan Uber’den farklı olarak Türkiye’de 4. 6. 2018’den sonra korsan taşımacılığı bırakmış ve sadece taksici esnafı ile işbirliğine kamuoyuna duyurarak gitmiştir. Uber, bizim ülkemizde davası devam eden, ancak birçok Avrupa ülkesinde emeği, sermayeyi hiçe saydığı için yasaklanmış bir şirkettir. Dolayısıyla korsanla işbirliği yapan herkes bizim için korsandır. Careem ile esnaf odamız hiçbir şekilde sözlü veya yazılı mutabakat yapmamıştır. Biz İTEO olarak kimsenin tekeline girmeyiz, giremeyiz. Bu satın alma bizim bugüne kadar sürdürdüğümüz korsan taşımacılık ile mücadelemizi engellemeyecektir. Korsan taşımacılıkla mücadelemize hukuki çerçevede devam ediyoruz, devam edeceğiz. Taksici esnafının içi rahat olsun. Biz, 250 bin kişinin ekmek yediği, günde 2 milyon insanımızı gece gündüz çalışarak taşıyan ve plakaları devletten ihale ile satın almış, tamamen hukuki çerçevede iş yapan bir sektörüz. Sektörümüzün emeği hiçe sayan yaklaşımlara kurban edilmesine asla izin vermeyeceğiz.Bu işin mutfağında biz olduğumuz için yazılım ve uygulama işini yerli ve milli yazılımlarla odamız yapmalı. Bu bakış açısı ile aldığımız kararları seçimlerden sonra tek tek açıklayacağız.

Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.

