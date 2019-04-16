Korsan taşımacılıkta sonun başlangıcı

Dünyanın birçok ülkesinde, emeği ve plaka için devletin belirlediği sermayeyi ödeyenleri hiçe sayarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesi ile yasaklanan Uber’in Türkiye’de XL araçlarla yaptıkları hukuksuz taşımacılıkta geri adım atma kararı aldığını duyuyor ve takip ediyoruz. Açıkçası gelinen nokta, bizim çok çok önceden uyardığımız üzere Ülkemizde korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcıdır.

Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu yapmaktan farksızdır.

Nitekim ilgili bakanlıklarımızın çıkarmış olduğu kanunlar neticesinde sonucunu hep birlikte gördük ve görüyoruz. Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık (6) yıldır taksicilik mesleğinin üzerine bir karabulut gibi çöken, yasaları hiçe sayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz.

Her şeyden önce bugün burada belirtmeliyiz ki taksiciler olarak yüce Türk adaletine güveniyor ve bizlerde günümüz şartlarına uyarak her türlü teknolojiye açık olup kendimizi yeniliyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu

