KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, güçlü KOBİ'lere sahip olmak, ekonomiyi sağlam temellere dayandırmak için verilen destekleri artıracaklarını belirterek, "Devletin KOSGEB'e ayırdığı kaynağın, her bir kuruşunu milletin emaneti olarak görüp bu imkanları Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde katma değere dönüştürmeye devam edeceğiz." dedi.

Uzkurt, KOSGEB Başkanlık Binası'nda düzenlenen 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni Türkiye, anlayışıyla hedeflerine ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Ekonomik büyümenin tabana yayılması ve gerçek bir refah oluşturması için, KOBİ'lerin başarılı kimliğe sahip olmaları gerektiğine işaret eden Uzkurt, bu kapsamda yerli ve milli üretimi KOBİ'ler aracılığıyla gerçekleştirmek için birçok destek programını yürürlüğe koyduklarını vurguladı.

Uzkurt, KOBİ'leri toplumun temel dinamikleri olarak gördüklerini dile getirerek, "Küresel rekabet ortamında, ülkelerin dünyadaki konumunu KOBİ'lerinin gücü belirliyor. Faaliyet gösterdikleri bölgelerde, istihdam ve gelir artışıyla sosyal istikrara katkı sağlıyorlar. Başarılı KOBİ'ler, bulundukları bölgede, kalifiye elemanlar yetişmesine, ülkenin üretici potansiyelinin açığa çıkmasına ve yeni işletmelerin doğuşuna da zemin hazırlıyor." diye konuştu.