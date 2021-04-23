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KOSGEB'den bir ilk: Spor faaliyetlerine destek verilecek

23.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), spor hizmetlerine ilişkin de destek verecek.

KOSGEB'den bir ilk: Spor faaliyetlerine destek verilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre KOSGEB tarihinde ilk kez sportif faaliyetlere destek verecek. KOSGEB spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri, spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler ile paraşüt, delta-kanat, dalgıçlık gibi diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetlerini destek programı kapsamına aldı.

BAKAN KASAPOĞLU: SPORUMUZUN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DESTEK

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KOSGEB'in artık spor hizmetlerine ilişkin de destek verecek olmasının önemine işaret etti.

Sportif alanda faaliyet göstermek isteyen girişimciler açısından KOSGEB'in destek verecek olmasını çok değerli bulduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, bu destekler sayesinde sayılarının artacağını düşündüğü işletmelerin sporunun gelişimi, yeni sporcular yetişmesi ve sporun tabana yayılması açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

DESTEK VERİLECEK FAALİYETLER

KOSGEB tarafından futbol, dövüş sanatları, cimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, yoga vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç olmak üzere "Spor ve eğlence eğitim kursları" başlığı altında yer alan faaliyetler ise şöyle:

"Bağımsız öğretmenler, eğiticiler tarafından verilen spor eğitimi, yoga eğitimi, bağımsız öğretmenler, çalıştırıcılar tarafından sağlanan spor eğitimi, binicilik eğitimi, yüzme eğitimi, dövüş sporları eğitimi, konaklamalı veya konaklamasız eğitim kamplarında eğitim sağlanması, cimnastik eğitimi, spor kulüpleri tarafından çeşitli tesislerde gerçekleştirilen, profesyonel ve amatör sporcuların katıldığı açık veya kapalı alanlarda yapılan spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi, spor eğitimi (beyzbol, basketbol, kriket oyunu, futbol ve benzeri), profesyonel spor eğitimcileri, öğretmenleri, koçları, kamplar, spor eğitimi."

SPOR TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİNE DESTEK VERİLECEK

Spor tesislerinin işletilmesi konusunda destek verilecek faaliyetler ise boks arenalarının işletilmesi, atletizm stadyumlarının işletilmesi, halı saha işletmeciliği, buz hokeyi arenalarının işletilmesi, organizasyonlar tarafından kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmalarının düzenlenmesi ve bu tesislerin işletilmesi, koşu pistlerinin işletilmesi, kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi (izleyici koltukları olsun ya da olmasın, açık, kapalı veya üstü kapalı), spor etkinliklerinin icra edildiği tesislerin işletilmesi, bowling alanlarının işletilmesi, stadyumların işletilmesi, otomobil, köpek ve at yarışları için yarış pistlerinin işletilmesi, golf sahalarının işletilmesi, futbol, hokey, kriket, beyzbol, ragbi sahalarının işletilmesi, yüzme havuzları ve stadyumların işletilmesi, cimnastik salonlarının işletilmesi, kış sporları arenaları ve stadyumlarının işletilmesi olarak sıralandı.

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Ayrıca form tutma ve vücut geliştirme kulüp, tesis ve salonlarının faaliyetleri de destek kapsamına alındı.

Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri de destek kapsamında olacak.

Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler sektörü içerisinde yer alan faaliyetler ise yayımlanan liste de şu şekilde yer aldı:

"Spor amaçlı balıkçılık ve avcılık ile ilgili koruma alanlarının işletilmesi, spor veya eğlence amaçlı yapılan balıkçılık ile ilgili hizmetler, dağ rehberlerinin faaliyetleri, spor balıkçılığı ve avcılığı için ayrılmış alanların işletilmesi, spor veya eğlence amaçlı avcılık ve balıkçılık için yardımcı faaliyetler, yarış atı ahırlarının, yarış köpeği barınaklarının ve yarış garajlarının faaliyetleri, yarış ve binicilik at ahırlarının işletimi.’’

Öte yandan, paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve diğer spor ve eğlence hizmetleri de KOSGEB tarafından desteklenen sektörlere dahil edildi.

KOBİ'LER DE YARARLANACAK

Açıklamada söz konusu sektörlerde yer alan KOBİ'lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanacağı bildirildi.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde kendi işyerini açmak isteyen girişimciler, destek programından yararlanma koşullarını (geleneksel girişimci eğitimini işletme kuruluş tarihinden önce tamamlamış olması, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması ya da tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması, vb. diğer koşullar) sağlamaları ve KOSGEB Müdürlüğü tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunması halinde Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin liraya kadar destek alabilecekler.

KOSGEB, destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve sertifika desteği de sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete KOSGEB
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