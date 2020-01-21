KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler

KAĞAN BURAK ÖZKAYA - Antalya'da iki girişimci kadın, KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste D vitaminli zeytinyağı üretti.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kimyager Özlem Kıyak ile evli ve bir çocuk annesi eski öğretim elemanı kimyager Melika Gün, D vitaminli zeytinyağı üzerine çalışma yürüttü. Laboratuvar ortamında dört yıl süren araştırmalar sonucunda D vitaminini zeytinyağıyla birleştiren girişimciler, üretim yapabilmek için KOSGEB'in 50 bini hibe 150 bin liralık kredi desteğinden faydalandı. Kundu Turizm Bölgesi'nde kurdukları atölyede D vitaminli zeytinyağı üreten Kıyak ile Gün, açtıkları mağazada ürünleri satışa sundu. Vatandaşların ilgi gösterdiği ürünlerin yurt dışına da ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kıyak, AA muhabirine, gıda ve kozmetik sektörü üzerine araştırma yaptıklarını, insan sağlığına yararlı ürünler ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. D vitamini eksikliğinin birçok hastalığa neden olduğunu vurgulayan Kıyak, "D vitaminini sadece güneşten alabiliyoruz. Güneş yoluyla derimiz sentezleniyor. Güneşlenmek gerekiyor. Bu da her zaman olmuyor. Kimyasal ilaçların yerine D vitaminini alabileceğimiz doğal bir ürün geliştirdik." dedi.