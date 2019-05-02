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KOSGEB desteğiyle ilk işinde patron oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

Sivas'ta KOSGEB'den aldığı hibe desteği sayesinde 53 yaşında lokanta işletmeye başlayan Hatice Yıldız, hem ilk kez iş sahibi oldu hem de 6 kişiye ekmek kapısı açtı

KOSGEB desteğiyle ilk işinde patron oldu

Sivas'ta yaşayan Hatice Yıldız, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle 53 yaşında iş sahibi oldu.

Sivas'ta 5 çocuğu bulunan ev hanımı Hatice Yıldız, yaklaşık bir yıl önce eşinin yönlendirmesiyle KOSGEB'in girişimcilik kursuna kayıt yaptırdı.

Yaklaşık 3 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayarak belge sahibi olan Yıldız, 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Hatice Yıldız, hibe desteği ve Et ve Süt Kurumundan emekli eşi Abdülkerim Yıldız'ın ikramiyesiyle yaklaşık 150 bin lira maliyetle lokanta açtı.

KOSGEB kursu sayesinde 53 yaşında ilk kez çalışmaya başlayan ve işinin patronu olan Yıldız, 6 kişiye de ekmek kapısı açtı.

Yıllardır evinde ailesine yaptığı yemekleri Sivaslılara da sunan Yıldız, el emeğiyle doğal yöntemlerle hazırladığı birçok çeşitle, kısa sürede vatandaşların da beğenisini kazandı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi işinin sahibi olabilmek için KOSGEB kurslarına başvurduğunu söyledi.

Lokanta açma fikrini eşinin verdiğini dile getiren Yıldız, "Şimdiye kadar hiç çalışmadım ama şimdi çalışıyorum. Daha önce çocuklarıma hizmet ediyordum. 'Artık biraz da milletimize hizmet edelim' diye düşündük. Ciğer yapıyoruz, pöç yemeği ve çorbası yapıyoruz. Sivas'a farklı lezzetler sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yıldız, kadınlara örnek olmak istediğini belirterek, "Çalışmak, bir şeyler başarmak çok güzel. KOSGEB sayesinde 6 kişiye ekmek kapısı açtık." dedi.

'YEMEKLERİ ÖZENLE HAZIRLIYOR'

Abdülkerim Yıldız (52) da 30 yıllık eşinin evde çok güzel yemekler yaptığını anlattı.

Devletin kadınlara çok güzel olanaklar sunduğuna işaret eden Yıldız, "Ben de KOSGEB kurslarına katılmasını ve lokantasını açmasını önerdim. Çocuklarına, eşine, annesine ve babasına nasıl yemek yapıyorsa lokantada da aynı özenle yemekleri hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, KOSGEB'in eşine 100 bin lira da faizsiz kredi desteği imkanı tanıdığını söyledi.

Eşinin işlerinin çok iyi olduğunu belirten Yıldız, "Çok şükür, Sivas halkı reklam bile yapmadan yemeklerin lezzetini öğrendi. Çok memnun kaldılar." şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

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