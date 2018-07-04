FİNANS

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2018 09:33 | Son Güncelleme

İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, "KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için mart ayı sonu esas alınacak.

İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak. AA


PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Dolar ne kadar oldu? Dolarda son durumDolar ne kadar oldu? Dolarda son durum
Ekmeğe zam kapıda! Oran bile belirlendi!Ekmeğe zam kapıda! Oran bile belirlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB kredi destek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

Ekmeğe zam kapıda! Oran bile belirlendi!

Ekmeğe zam kapıda! Oran bile belirlendi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum

Dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum

Ekmeğe zam kapıda! Oran bile belirlendi!

Ekmeğe zam kapıda! Oran bile belirlendi!

Alkollü içkiye ÖTV zammı

Alkollü içkiye ÖTV zammı

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.