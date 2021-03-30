KOSGEB desteklerine başvuru şartları nelerdir? 30 bin girişimciye destek!

KOSGEB, geçtiğimiz yıl 14 bin 544 işletmeye finansal destek sağladı. 2021 yılında ise bu destekleri 19 bin 300 işletmeye çıkarmayı hedeflediğini ifade etti. Yerli üretime destek sağlanması konusunda da hassas davranan KOSGEB, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine destek sağlamayı hedefledi. KOSGEB desteklerine başvuru için detaylar haberimizde.

KOSGEB DESTEKLERİ NELER?

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Genel Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

AR-GE, İnovasyon Destek Programı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

KOSGEB DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanmak için aşağıdaki şartları sağlamak gerekiyor.

Türk vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

KOSGEB’in 32 saatten oluşan uygulama girişimcilik eğitimlerine katılmış olmak ya da iş kurma danışmanlık eğitimi almış olmak, son olarak online eğitimleri tamamlama şartı

Üniversite sınırları içerisinde genç girişimci geliştirme programlarına katılmış olup da mezun durumda olanlar

İŞGEM içerisinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açanlar

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olanlar

Beyanname dolduranlar KOSGEB tarafından verilen desteklerden yararlanabilirler.

KOSGEB NEDİR?

Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, adı üstünde girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Ticarete atılmak ve kendi işini kurmak isteyen herkes bu planlarını hayata geçirmek için sermaye ve desteğe ihtiyaç duyar. Maalesef günümüzde herkes hemen iş kurarak gelir elde edecek sermayeye sahip değildir.

İşte bu noktada KOSGEB gibi kurumlar ortaya çıkmakta ve girişimcileri yeni iş alanları yaratması hususunda desteklemektedir. Bu hem Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamakta hem de istihdam yaratarak işsizlikle mücadelede büyük paya sahip olmaktadır. KOSGEB bu nedenle günümüzde oldukça önemli bir projedir. Bir iş konusunda planınız ve hayaliniz var ama bunu hayata geçirmek için yeterli sermayeniz yok. Bu noktada girişimcileri desteklemek için ortaya çıkan içinde devletin de olduğu destek kredileri öne çıkmaktadır.

KOSGEB, ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmecilerin sanayideki payı ve etkisini arttırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. KOSGEB sayesinde birçok işletme kurulmakta bununla beraber hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler de rekabet düzeyi anlamında kendilerini sürekli olarak geliştirebilmektedir.



