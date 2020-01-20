KOSGEB işletme geliştirme destek programı değişti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle KOSGEB’in işletme geliştirme destek programında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yapılan değişiklik ile firmaların her bir destek faaliyeti öncesinde başvuru yaparak onay alma zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “KOSGEB tarafından gerçekleştirilen destek programları zaman içerisinde revize edilerek düzenlemelere tâbi tutuluyor. 2 Ocak 2020 tarihli düzenleme ile İşletme Geliştirme Destek Programında bir takım değişikliklere gidildi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve markalaşma seviyelerinin ve ekonomideki paylarının arttırılmasına, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan bu çalışmalarda yeni kolaylıklar getirildi. KOBİ’lerimizin ve üyelerimizin bu yenilikleri anlayarak kendilerine ve çevrelerine artılar sağlamalarını temenni ediyoruz” dedi.

Yapılan değişikliklere göre, KOSGEB’e üye ve KOBİ beyanâmesi onaylı olan işletmeler 2 yıl süreli olan işletme geliştirme destek programına müracaat ettikten sonra destek süresi olan 2 yıl içerisinde programdaki destek maddelerinden ilgili faaliyeti gerçekleştirdikten sonra gerekli belgelerle ödeme talebinde bulunarak desteklerden yararlanabilecekler.

İşletme Geliştirme Destek Programı ile işletmelerin; yurtiçi fuar desteği, yurtdışı iş gezisi desteği, vasıflı eleman istihdam desteği, tasarım desteği, sınâî mülkiyet hakları desteği, belgelendirme desteği, test ve analiz desteği, enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği ile bağımsız değerlendirme desteği başlıklarındaki uygun harcamalarına KOSGEB tarafından yüzde 60 oranında destek sağlanıyor.

