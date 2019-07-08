Köyün kooperatifi borcunu ödeyemedi! Köy meydanı satılığa çıkarıldı

İddiaya göre, 2014 yılında köy muhtarlığına bağlı 41 tapu Kumyaka Kalkınma Kooperatifi’ne devredildi. Kurucu başkanın ardından 3 ay sonra seçime gidilerek R.B. kooperatifin başkanı seçildi. Daha sonra köyün ürünlerinin daha yüksek gelirle satılma vaadiyle Kumyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde tesis yapılmasına karar verildi. Köye yaklaşık bir kilometre mesafedeki yaklaşık bin 500 metre alan için TKDK ve BEBKA’ya başvurularak kredi çekildi. Daha sonra krediler ödenmediği için banka tarafından köy meydanı, köy konağı, köy kahvesi, top sahası, çocuk parkı, basketbol sahasının dahil olduğu 2 bin 500 metrekare alan ile tesisinde aralarında bulunduğu toplam 13 bin metrekarelik alana ipotek konuldu. Taksitler ödenmediği için köy meydanınında aralarında bulunduğu alanlar satılığa çıkarıldı.

'MEYDAN SATILABİLİR'

Kumyaka Mahallesi Muhtarı Ercüment Yılmaz, "2014 yılında Büyükşehir Kanununa geçiş oldu. Böyle olunca kooperatif kurarak köy mallarını oraya aktardık. Yaklaşık 40 civarında tapu vardı. Zeytin kooperatifi kuruldu. Ardından hibe alınıp krediler çekildi. Şu anda borcun faizi ödenmiyor. Büyük sıkıntı var. Başkan kendi yönetimiyle bunları yaptı. Kredi kullanırken, köy meydanı, kahveleri vermiş. Ay sonuna kadar faizler ödenmezse meydan satılabilir" dedi.