KPDK'de gündem sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge

Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) yarınki toplantısında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme getirilecek.

Hükümet, memur konfederasyonları ve hizmet kollarında yetkili sendikalar arasındaki en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olan KPDK, bu yıl ilk kez toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılacak.

KPDK ile yönetimin daha iyi yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.