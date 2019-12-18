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KPDK'de gündem sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Hükümet, memur konfederasyonları ve yetkili sendikaların temsilcilerinin katımıyla yarın toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulunda, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme gelecek

KPDK'de gündem sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge

Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) yarınki toplantısında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme getirilecek.

Hükümet, memur konfederasyonları ve hizmet kollarında yetkili sendikalar arasındaki en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olan KPDK, bu yıl ilk kez toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katılacak.

KPDK ile yönetimin daha iyi yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

'3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ'

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin yılda iki kere toplanması gerektiğini belirterek, Kurulun işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

KPDK'de, kamuda sözleşmeli personelin (4/B) durumunu masaya taşıyacaklarını vurgulayan Tonbul, kamuda istisna durumlar için ortaya çıkan sözleşmeli personel istihdamının, zamanla genel bir istihdam biçimine dönüştüğüne dikkati çekti.

Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorununun bulunduğunu belirten Tonbul, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadroya geçirilmelerinden geçiyor. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK'ye taşıyacağız. Taşımakla da kalmayacağız, işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Masaya taşıyacakları diğer bir gündem maddesinin 3600 ek gösterge olacağını bildiren Tonbul, hükümetten 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

'VERGİNİN YÜZDE 15'İ AŞAN KISMI KARŞILANSIN'

Tonbul, ortalama devlet memuru maaşı 4 bin 500 lira olarak düşünüldüğünde, kamu görevlilerinin 8'inci aydan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdiğine dikkati çekerek, maaşlardaki kayıpların önüne geçilebilmesi için gelir vergisinin yüzde 15'i aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Toplu sözleşmede alınan ama uygulanmayan kararları da KPDK'ye taşıyacaklarını belirten Tonbul, "Maalesef devlette bu kararları takip eden bir birim yok. Devlet Personel Başkanlığının kapanmasıyla sorunun boyutu daha da artacak. Memur sözleşmelerinin takibiyle ilgili kamuda birimler kurulmalı." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kamu Personeli Danışma Kurulu memur kadro

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
30 yıldan fazla çalışması olanlara, yüksek okul-üniversite mezunuysa 3600 ek gösterge verin. sağlıkçı, polis, imam diye ayırmayın, herkes işini yapıyor ve herkesin mesleği KUTSAL.
Hükümetten emekliye işçiye zırnık yok, onlar almaya çalışıyor.
Bunlardan hiçbir şey olmaz biliyorum ama kamu daki şef ünvanının iş yükü ve sorumluluğu çok olmasına rağmen hiç dikkate alınmaz .. onlarda bir idareci oldukları için 3600 ek göstergeden faydalanmalıdır..
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