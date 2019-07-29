KPSS ikinci yerleştirme ne zaman? (KPSS 2019/1)

Devlette bir iş umuduyla merkezi atama için KPSS’ye giren adaylar geçtiğimiz günlerde tercih sonuçlarını öğrenciler. Ancak her aday KPSS 2019/1 kapsamında tercih yapamadı. Bu adaylar için ikinci yerleştirme fırsatı çok önemli.

İKİNCİ TERLEŞTİRMELER İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPILABİLECEK?

Devlet Personel Başkanlığı, KPSS adaylarının aklındaki sorula cevap verdi ve ikinci yerleştirme için başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ilk olarak 5 Ağustos - 18 Ekim 2019 tarihleri içinde kamu kuruluşları eleman ihtiyaçlarının ne olduğunu ilgili birimlere iletecekler.

Bu ihtiyaçların değerlendirilmesi üzerine ÖSYM adayların tercihlerini 3-12 Aralık tarihlerine alacak. KPSS ikinci yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve devamındaki işlemlerinin 2019 yılı sona ermeden tamamlanacağı öngörülmektedir.

