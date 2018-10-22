Kraliyet ailesine gidiyor! 42 ülkeye ihraç edildi

İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen "Bursa siyahı", bu yıl 42 ülkeye ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye'de sadece Bursa'da yetişen, raf ömrü ve iri görünümüyle "dünyanın en kaliteli siyah inciri" kabul edilen "Bursa siyahı"nda ihracat, miktar olarak yaklaşık yüzde 5,31 artışla 16 bin 152 tondan 17 bin 10 tona çıktı. İncirin ihraçından yaklaşık 38 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Rekor yılı olan 2014'teki 18 bin tonluk dış satımın ardından en yüksek ikinci ihracat rakamının yakalandığı "Bursa siyahı" bu yıl 42 ülkeye gönderildi. Bu ürüne en fazla talep gösteren Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Rusya'ya ihracat ülke başına bin tonun üzerinde gerçekleşti.

Almanya'ya dış satım, geçen yıla göre yüzde 16,36 artışla 5,5 bin tondan 6,4 bin tona çıktı. Siyah incirde Hollanda'ya ihracat bin 650 ton, İngiltere'ye bin 468 ton, Rusya'ya bin 464 ton ve Fransa'ya bin da 278 ton oldu.