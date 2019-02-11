Kredi borçlarına 60 ay yapılandırma bugünden itibaren başladı

BDDK'nın yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödemesinde sorun olan ihtiyaç kredileri, 60 ay vadeye kadar yapılandırılabilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.

İHA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yer alan geçici madde şöyle:

“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

