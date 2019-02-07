Kredi borcu olanlar dikkat! BDDK’dan yeni kredi taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı.

BDDK'nın, bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik taslakları internet sitesinde yayımlandı.

İlgili yönetmelik taslaklarına, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir." şeklindeki geçici madde eklendi. KAYNAK:AA

