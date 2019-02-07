FİNANS

Kredi borcu olanlar dikkat! BDDK’dan yeni kredi taslağı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kredi yönetmeliğine ilişkin taslak yayımladı. Taslağa göre ihtiyaç kredileri 60 aya dek yapılandırılabilecek.

Kredi borcu olanlar dikkat! BDDK’dan yeni kredi taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Taslağı" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı" görüşe açıldı.

BDDK'nın, bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik taslakları internet sitesinde yayımlandı.

İlgili yönetmelik taslaklarına, "Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ve anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir." şeklindeki geçici madde eklendi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
BDDK banka kredi ihtiyaç kredisi

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