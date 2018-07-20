Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk bankasının notunu düşürdü!

Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk Bankas'ının yabancı para birimi cinsinden temerrüt notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre Fitch ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu indirdi.
Kuruluş 13 Haziram'da Türkiye’nin kredi notunu ‘BB+’dan ‘BB’ seviyesine indirmiş, not görünümünü de durağandan ‘negatif’e çevirmişti.
Yapılan açıklamada kararın fgerekçeleri şöyle belirtildi:
"Bankaların finansal kapasite notlarındaki indirim, performanslarındaki artan riski, varlık değerlerinii, likidite ve fonlama profillerini yansıtıyor"
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