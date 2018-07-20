FİNANS

Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk bankasının notunu düşürdü!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk Bankası'nın notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardı.

Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk bankasının notunu düşürdü!

Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk Bankas'ının yabancı para birimi cinsinden temerrüt notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardi.

12 BANKANIN FİNANSAL KAPASİTE NOTU İNDİRİLDİ

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Fitch ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu indirdi.

Kuruluş 13 Haziram'da Türkiye’nin kredi notunu ‘BB+’dan ‘BB’ seviyesine indirmiş, not görünümünü de durağandan ‘negatif’e çevirmişti.

Yapılan açıklamada kararın fgerekçeleri şöyle belirtildi:

"Bankaların finansal kapasite notlarındaki indirim, performanslarındaki artan riski, varlık değerlerinii, likidite ve fonlama profillerini yansıtıyor"

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fitch kredi değerlendirme Fitch Rating

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