Kredi faiz oranları indi mi? Konut, ihtiyaç ve taşıt faiz oranları kaç oldu? (Halk, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi vb.)

Piyasaların beklediği gibi Merkez Bankası faizi düşürdü ve şimdi piyasalar ile bankalar yeni faiz oranlarına göre pozisyon alıyor. Kredi seçeneklerini araştıranlar Halkbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank, QNB Finansbank, TEB gibi bankaları kredi faiz oranları ne durumda, bankalar indirim yaptılar mı merak ediyorlar.

GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Banka Faiz Oranı Minimum Vade Maksimum Vade CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 1,25% 3 Ay 60 Ay TEB Hoşgeldin Faizli Kredi 1,25% 3 Ay 60 Ay QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1,29% 3 Ay 60 Ay Vakıfbank Bireysel İhtiyaç Kredisi 1,35% 3 Ay 60 Ay Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi 1,35% 3 Ay 60 Ay Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisi 1,39% 3 Ay 60 Ay Alternatif Bank Bayram Kredisi 1,48% 3 Ay 60 Ay ING Bank İhtiyaç Kredisi 1,49% 1 Ay 60 Ay ICBC Turkey Hesaplı Kredi 1,49% 3 Ay 60 Ay Fibabanka İhtiyaç Kredisi 1,49% 3 Ay 60 Ay Burgan Bank Dijital İhtiyaç Kredisi 1,49% 1 Ay 60 Ay Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası 1,55% 1 Ay 60 Ay Enparacom Masrafsız İhtiyaç Kredisi 1,59% 3 Ay 60 Ay Halkbank Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi 1,59% 1 Ay 60 Ay Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1,64% 1 Ay 60 Ay DenizBank İhtiyaç Kredisi 1,69% 3 Ay 60 Ay Akbank Direkt Kredi 1,72% 1 Ay 60 Ay HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanyası 1,79% 3 Ay 60 Ay

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Banka Faiz Oranı Minimum Vade Maksimum Vade Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi 0,99% 3 Ay 180 Ay Halkbank Hesaplı Evim Kredisi 0,99% 3 Ay 180 Ay Vakıfbank Sarıpanjur Konut Kredisi 0,99% 3 Ay 180 Ay Türkiye İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası 1,17% 3 Ay 120 Ay Akbank Konut Kredisi 1,19% 1 Ay 120 Ay Yapı Kredi Konut Kredisi 1,29% 3 Ay 120 Ay ICBC Turkey Konut Kredisi 1,37% 2 Ay 120 Ay Fibabanka Konut Kredisi 1,49% 3 Ay 120 Ay Burgan Bank Konut Kredisi 1,69% 12 Ay 120 Ay Alternatif Bank Konut Kredisi 1,74% 3 Ay 120 Ay HSBC Mortgage Kredisi 1,99% 3 Ay 120 Ay

GÜNCEL TAŞIT KREDSİİ FAİZ ORANLARI