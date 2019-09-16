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Kredi faiz oranları indi mi? Konut, ihtiyaç ve taşıt faiz oranları kaç oldu? (Halk, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi vb.)

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası gözler bankaların kredi faiz oranlarına çevrildi. Peki Halkbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank vb. bankalar kredi faiz oranlarında indirime gittiler mi? İşte konut, taşıt ve tüketici kredilerinde son durum, güncel faiz oranları...

Kredi faiz oranları indi mi? Konut, ihtiyaç ve taşıt faiz oranları kaç oldu? (Halk, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi vb.)

Piyasaların beklediği gibi Merkez Bankası faizi düşürdü ve şimdi piyasalar ile bankalar yeni faiz oranlarına göre pozisyon alıyor. Kredi seçeneklerini araştıranlar Halkbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank, QNB Finansbank, TEB gibi bankaları kredi faiz oranları ne durumda, bankalar indirim yaptılar mı merak ediyorlar.

GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Banka Faiz Oranı Minimum Vade Maksimum Vade
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 1,25% 3 Ay 60 Ay
TEB Hoşgeldin Faizli Kredi 1,25% 3 Ay 60 Ay
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1,29% 3 Ay 60 Ay
Vakıfbank Bireysel İhtiyaç Kredisi 1,35% 3 Ay 60 Ay
Ziraat Bankası Tüketici Ürün Paketi 1,35% 3 Ay 60 Ay
Garanti BBVA Dijital İhtiyaç Kredisi 1,39% 3 Ay 60 Ay
Alternatif Bank Bayram Kredisi 1,48% 3 Ay 60 Ay
ING Bank İhtiyaç Kredisi 1,49% 1 Ay 60 Ay
ICBC Turkey Hesaplı Kredi 1,49% 3 Ay 60 Ay
Fibabanka İhtiyaç Kredisi 1,49% 3 Ay 60 Ay
Burgan Bank Dijital İhtiyaç Kredisi 1,49% 1 Ay 60 Ay
Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi Kampanyası 1,55% 1 Ay 60 Ay
Enparacom Masrafsız İhtiyaç Kredisi 1,59% 3 Ay 60 Ay
Halkbank Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi 1,59% 1 Ay 60 Ay
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1,64% 1 Ay 60 Ay
DenizBank İhtiyaç Kredisi 1,69% 3 Ay 60 Ay
Akbank Direkt Kredi 1,72% 1 Ay 60 Ay
HSBC İhtiyaç Kredisi Kampanyası 1,79% 3 Ay 60 Ay

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Banka Faiz Oranı Minimum Vade Maksimum Vade
Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi 0,99% 3 Ay 180 Ay
Halkbank Hesaplı Evim Kredisi 0,99% 3 Ay 180 Ay
Vakıfbank Sarıpanjur Konut Kredisi 0,99% 3 Ay 180 Ay
Türkiye İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası 1,17% 3 Ay 120 Ay
Akbank Konut Kredisi 1,19% 1 Ay 120 Ay
Yapı Kredi Konut Kredisi 1,29% 3 Ay 120 Ay
ICBC Turkey Konut Kredisi 1,37% 2 Ay 120 Ay
Fibabanka Konut Kredisi 1,49% 3 Ay 120 Ay
Burgan Bank Konut Kredisi 1,69% 12 Ay 120 Ay
Alternatif Bank Konut Kredisi 1,74% 3 Ay 120 Ay
HSBC Mortgage Kredisi 1,99% 3 Ay 120 Ay

GÜNCEL TAŞIT KREDSİİ FAİZ ORANLARI

Banka Faiz Oranı Minimum Vade Maksimum Vade
Ziraat Bankası Taşıt Ürün Paketi 1,43% 3 Ay 48 Ay
Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi 1,45% 3 Ay 60 Ay
Vakıfbank 0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI 1,45% 3 Ay 60 Ay
ICBC Turkey Taşıt Kredisi 1,46% 3 Ay 60 Ay
Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi 1,48% 3 Ay 60 Ay
Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi - 2.El Taşıt 1,49% 3 Ay 60 Ay
Türkiye İş Bankası 2. El Binek - Taşıt Kredisi 1,53% 1 Ay 60 Ay
Türkiye İş Bankası 0 KM. Binek - Taşıt Kredisi 1,53% 1 Ay 60 Ay
QNB Finansbank Taşıt Kredisi 1,59% 3 Ay 48 Ay
Yapı Kredi Taşıt Kredisi 1,59% 3 Ay 48 Ay
Yapı Kredi 2. El Taşıt Kredisi 1,59% 3 Ay 48 Ay
Akbank 0 KM TAŞIT KREDİSİ 1,61% 3 Ay 60 Ay
Akbank 2. El Taşıt Kredisi 1,63% 3 Ay 60 Ay
Garanti BBVA 2. El Dijital Taşıt Kredisi 1,64% 3 Ay 60 Ay
Garanti BBVA 0 KM Dijital Taşıt Kredisi 1,64% 1 Ay 60 Ay
Burgan Bank 0 KM TAŞIT KREDİSİ 1,74% 3 Ay 60 Ay
Burgan Bank 2. El Taşıt Kredisi 1,76% 3 Ay 60 Ay
Alternatif Bank Taşıt Kredisi 1,89% 1 Ay 48 Ay
HSBC Taşıt Kredisi 2,09% 3 Ay 48 Ay
Fibabanka Taşıt Kredisi (0 KM) 2,44% 3 Ay 60 Ay
Fibabanka Taşıt Kredisi (2. EL) 2,44% 3 Ay 60 Ay
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Konut Kredisi kredi faiz oranları ihtiyaç kredisi taşıt kredisi

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