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Kredi kartı borç yapılandırırken bunlara dikkat

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kart borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankasından kredi kullandırılarak kart borçlarının kapatılacağı müjdesini duyurmuştu. Ardından Ziraat Bankası, kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını bildirdi.

Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarına karşılık ihtiyaç kredisi vermek için başvuruları almaya başladı. Peki kimler, nasıl başvuru yapacak? İşte Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi almak için bilinmesi gerekenler...

İşte gereken şartlar

Kredi kartı borcu olan vatandaşlar, bu borcunu kapatmak için Ziraat Bankası'ndan "birleştiren ihtiyaç kredisi" alacak.
Uygulamadan yararlanmak isteyenler, kimlik belgesi ve gelirlerini gösteren belgeyle Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapacak.

KREDİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

KREDİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Ziraat Bankası'nın kredi kartı borcuna karşılık vereceği bireysel kredinin şartları da belli olmaya başladı.
Bireysel kredinin en önemli şartı, kredi kartı müşterisi olunan banka tarafından takibe alınmamış olmak.
Borçlunun gelirinin yetersiz bulunması halinde kefil de istenebiliyor.

HANGİ BORÇ DİKKATE ALINIYOR?

HANGİ BORÇ DİKKATE ALINIYOR?
Başvuru sırasında toplam kredi kartı borcu dikkate alınıyor. Toplam borç, belgelenen aylık gelire göre değerlendiriliyor.

TAKSİT TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

TAKSİT TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?
Düzenli ve sürekli olduğu belgelenen aylık gelirin en fazla yarısını verilecek kredinin taksitine ayıracak bir işlem yapılıyor.
Örneğin 3 bin lira aylık geliri olan kredi kartı borçlusunun taksiti en fazla 1500 lira olarak belirleniyor.

KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR?

KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR?
Sağlanan kredinin vadesi de borçlunun gelirine göre 24 veya 60 ay olarak belirleniyor. Kredi kartı borçlarında asgari ödemeyi yapmış olma ya da asgari ödeme yapılmamışsa bile takibe düşmemiş olma şartı aranıyor.
Kredi kartını kullandığı bankayla kart borçları için yapılandırma anlaşması imzalamış vatandaşların kredi talebi de karşılanmıyor.

KARTLAR İPTAL OLUYOR MU?

KARTLAR İPTAL OLUYOR MU?
Ziraat Bankası, borçlu kartların iptalini de istiyor.

YENİ KREDİ KARTI VERİLİYOR MU?

YENİ KREDİ KARTI VERİLİYOR MU?
Ancak uygun şartları taşıyanlara borcun kapatılmasıyla birlikte yeni kredi kartı da verilebiliyor.
Kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 olacak. 31 Aralık 2018'e kadar olan kredi kartı ve nakit avans borçları yapılandırılacak. KAYNAK:NTV
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