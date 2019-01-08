FİNANS

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlerin mevcut borçlarını ödemesi için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu tek bir çatı altında toplanacak. Ziraat'ten çekeceği borcu ile borcu kapatacak. Aylık gelirine uygun bu borcu ödeyecek" dedi.

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda peş peşe güzel haberler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw/saat elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek. Halkbank, esnaf ve sanatkarların işletme giderleri karşılamak üzere 22 milyar liralık kredi kullandıracak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Her yeni gösterge, gelişme finansal saldırıların etkisinin ortadan kalkmaya başladığını gösteriyor. Bir taraftan tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağlanırken, her güzel gelişmeyi müjde olarak yansıtacağız. Bir dizi müjdeyi daha paylaşmak istiyorum.

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw/saat elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon üzeri hanede 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak.

Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek.

Halkbank, esnaf ve sanatkarların işletme giderlerini karşılamak üzere 22 milyar liralık kredi kullandıracak. Bütün kurlara ilgili oyunlara rağmen, dengelenme sürecini yansıtmak için 10 milyarlık tutarını ilk çeyrekte kullandırma kararı aldık. Detayları yarın Halkbank tarafından paylaşılacak.

Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzerinde çalışanlar için 3 puan desteğini 5 puana çıkarıyoruz. 506 sigortalı çalıştıranlar için de 5 puan uygulamasını aynen devam ettiriyoruz.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı 'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı
2 yıl aradan sonra yeniden başladı2 yıl aradan sonra yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan kredi kartı kart borcu ziraat bankası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor

Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor

İşte 2018 yılının en çok satan otomobilleri!

İşte 2018 yılının en çok satan otomobilleri!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı

'Bilinmeyen numaralara' 553 milyon lira harcandı

Bodrum'dan 2 yıl sonra Yunanistan'a sünger ihracatı başladı

2 yıl aradan sonra yeniden başladı

Türk çayı 2018'i rekorla kapattı

Türk çayı 2018'i rekorla kapattı

Havalimanlarının 2019 otopark tarifeleri belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

İşsizlik sigortası payı yüzde 1'e çekildi

Bakan açıkladı: Yüzde 1'e düşürüldü

Enerji Bakanlığı tasarruf için öneriler! 700 TL kar edebilirsiniz

Bakanlık açıkladı! Bunu yapan 700 TL kar ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.