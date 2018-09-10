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Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

TBB Risk Merkezi verilerine göre, kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 azalarak 484 bin kişi oldu.

Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 484 bin kişiye geriledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Temmuz 2018 Raporu yayımlandı.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Temmuz 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre hafifçe artarak 830 bin kişi oldu.

Yılın 7 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 484 bine indi.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 16 artarak 512 bine yükseldi. AA

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