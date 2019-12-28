FİNANS
  4. Kredi kartı faiz oranları TCMB tarafından düşürüldü

Kredi kartı faiz oranları TCMB tarafından düşürüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 01:18 | Son Güncelleme

Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28'den 1,12'ye indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2'den 1,70'e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,42 olarak belirlendi.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Kredi kartı faiz oranında indirim!Kredi kartı faiz oranında indirim!
Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlarMilyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faiz İndirimi kredi kartı resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

Bakan Albayrak duyurdu! Kredi faizlerinde indirim

İşte yerli otomobilin ilk bayiliğine talip olan şirket!

İşte yerli otomobilin ilk bayiliğine talip olan şirket!

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi

Kredi kartı faiz oranında indirim!

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

ABD’de Yılbaşı Alışverişi Rekor Kırdı

Uzmanlara Göre Türkiye’de Enflasyon Yüzde 11’i Aşacak

Uzmanlara Göre Türkiye’de Enflasyon Yüzde 11’i Aşacak

Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek

Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek

İş dünyası yerli otomobili değerlendirdi! Yerli otomobilin dikkat çeken özelliği (Yerli otomobilin özellikleri)

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.