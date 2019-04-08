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Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları kararı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranının ise yüzde 2,65 olarak belirlendiği belirtildi.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan söz konusu tebliğin, 4'üncü maddesinde değişiklik yapıldı.

  1. madde, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72 şeklinde değiştirildi.

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikliğe gidildi:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65’tir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22’dir.”

1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

MERKEZ CUMA GÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Merkez Bankası, 2019 yılı ikinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak uygulanacak azami faiz oranlarını TL için 0.1 puan yabancı para için 0.08 puan düşürdü.

TCMB'den Cuma günü 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.22 olarak belirlenmiştir" denildi.

İlk çeyrekte ilgili faizler sırasıyla yüzde 2.25, yüzde 2.75, yüzde 1.80 ve yüzde 2.30 seviyesinde bulunuyordu.

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