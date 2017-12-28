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Kredi kartı ile online alışveriş yapanlar dikkat! Süre 31 Ocak'a uzatıldı

28 Aralık 2017 12:28

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz." dedi.

Kredi kartı ile online alışveriş yapanlar dikkat! Süre 31 Ocak'a uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresinin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona ereceğini söyledi.

 

Akben yaptığı açıklamada, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamili onayı alınması şartını getirdiklerini ve bunun için 16 Şubat'ta kurul kararı aldıklarını anımsattı.

 

Kartlar alışverişe kapalı olarak üretilecek

 

Özellikle vatandaşların internetten alışverişlerde dolandırıcılar tarafından kandırılmasının önüne geçmek için vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını anlatan Akben, "Burada kural şu; kart hamili istemedikçe kart internetten alışverişe kapalı olarak üretilecek. Müşteri dilerse ve onay verirse kartı ya da kartları e-ticarete açılacak." dedi.

 

Akben, BDDK olarak önceliklerinin kart sahiplerini herhangi bir olumsuzluğa karşı korumak, dolandırılmasını önlemek ve siber saldırılara karşı da tedbir almak olduğunu ifade etti.

 

Bankaların farklı kanallardan müşterilerine ulaşmaya çalıştığını ancak bazı nedenlerden dolayı müşterilere ulaşmada birtakım zorluklar yaşandığını dile getiren Akben, şöyle devam etti:

 

"Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos'ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık'a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz."

 

Daha önce de uzatılmıştı

 

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulama daha  önce de 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Uygulamanın hayata geçiş tarihi bu değişiklikten sonra 1 Ocak 2018'e alınmıştı.

 

"İnternetten kartlı ödeme 90 milyar lirayı aştı"

 

Mehmet Ali Akben, Türkiye'de kasım ayı sonu itibarıyla 62,2 milyonu kredi kartı ve 130 milyonu banka kartı olmak üzere 192,2 milyon adet kart bulunduğu bilgisini verdi.

 

Yılın 11 aylık döneminde internetten yapılan kartlı ödeme tutarının 90 milyar lirayı aştığını belirten Akben, ülkede kredi kartına sahip 24 milyonun üzerinde vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

 

Akben, Türkiye'nin kart açısından çok önemli bir ülke olduğunu, bankaların kartlarla ilgili birimlerine ciddi bir yük getirdiğini ve herhangi bir mağduriyet oluşmaması için süreyi 31 Ocak 2018'de sona erdirme kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

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