Kredi kartı, taşıt ve tüketici kredilerinde vade uzayacak

Akben, Cuma akşamı Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazırda 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden düzenliyoruz" dedi.

Akben, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişiklikle ihtiyaç kredilerinin vadesinin de 36 aydan 60 aya çıkacağını, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırının 9 aydan 12 aya yükseleceğini belirtti.

Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı da 9'dan 12'ye yükselecek.

KAYNAK:REUTERS

