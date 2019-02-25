FİNANS

Kredi kartı, taşıt ve tüketici kredilerinde vade uzayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2019 09:31 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, iç talebin canlanması amacıyla kredi kartları, taşıt kredileri ve bazı diğer tüketici kredilerinde vadeleri uzatmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kredi kartı, taşıt ve tüketici kredilerinde vade uzayacak

Akben, Cuma akşamı Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Halihazırda 6 ay olan bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesini 12 ay olarak yeniden düzenliyoruz" dedi.

Akben, bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişiklikle ihtiyaç kredilerinin vadesinin de 36 aydan 60 aya çıkacağını, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda taksit sınırının 9 aydan 12 aya yükseleceğini belirtti.

Kurumsal kredi kartlarında tüm ürün ve hizmet harcama gruplarında taksit sayısı da 9'dan 12'ye yükselecek.

KAYNAK:REUTERS

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Yerli deniz motoru görücüye çıktıYerli deniz motoru görücüye çıktı
Çocukken hayalini kuruyordu! Emekliliğinde kendi elleriyle yaptıÇocukken hayalini kuruyordu! Emekliliğinde kendi elleriyle yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben kredi kartı taşıt kredileri

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Bir dönem sona erdi! Artık sadece acentelerle gidilecek

Bir dönem sona erdi! Artık sadece acentelerle gidilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi borcu olanlar dikkat! Son tarih 28 Şubat

Vergi borcu olanlar dikkat! Son tarih 28 Şubat

'Naylon poşette ücrete ve fişe dikkat'

Mutlaka kontrol edin!

Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Çocukken hayalini kuruyordu! Emekliliğinde kendi elleriyle yaptı

Çocukken hayalini kuruyordu! Emekliliğinde kendi elleriyle yaptı

Tekstilin iki devi Türkiye'yi üs yapacak

Tekstilin iki devi Türkiye'yi üs yapacak

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.