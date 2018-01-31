Kredi kartıyla internetten alışveriş için son uyarı

Kredi kartlarında yeni dönem 1 Şubat’tan itibaren hayata geçiyor. Bankalarına gerekli talimatı vermeyenlerin kartları otomatik olarak internetten alışverişe kapatılacak.

Kredi kartıyla yapılacak internetten alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos’tan 31 Aralık’a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, “İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018’de sona erdireceğiz” dedi.

Akben, sürenin bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalarda gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için uzatıldığını açıklamıştı.