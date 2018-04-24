Kredi ve kredi kartıyla en çok ne aldık?

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), e-ticarette ödeme yöntemleriyle ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma verileri, internetten alışveriş yaparken en çok hangi ödeme yöntemini kullandığımızı ve hangi ürünleri satın aldığımızı ortaya koyuyor.

Siparişlerin yüzde 82’sini kartla ödedik

ETİD verilerine göre, Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında verilen siparişlerin yüzde 82’sinde kredi kartı ve banka kartı kullanıldı. Müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmı iki veya daha fazla ödeme tipini tercih etti. Kartla ödemeyi sırasıyla yüzde 10’la kapıda ödeme, yüzde 7’yle havale ve yüzde 1’le alışveriş kredisi ödeme yöntemleri takip ediyor.

Alışveriş kredisi, son yıllarda bankalar ile e-ticaret sitelerinin anlaşmaları doğrultusunda kullanılıyor. Tüketiciler, anlaşmalı bankalardan anında kredi alarak istedikleri ürünü alabiliyorlar. Alışveriş kredisinin ihtiyaç kredisi gibi kredilerden farkı ise genellikle satın alınacak ürün tutarında bir tutar belirlenmesi ve ödeme aşamasında dakikalar içerisinde onay alınması olarak biliniyor.