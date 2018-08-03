Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu

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Taşıt teminatlı kredilerde veya finansal kiralama işlemlerinde, artık taşıtın fatura değeri 120 bin lira veya altında ise, kullandırılan kredi oranı yüzde 70’i geçemeyecek. Şu anda ise fatura değeri 100 bin TL ve altında olan taşıtlar için, bu düzenleme geçerli bulunuyor. Fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda ise, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 kredi sınırlaması olacak.