Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu
Hangi ürün kaç taksitle alınabilecek?
1 / 16
Taslaklarla tüketici kredileri tekrar 36 aya indirilirken, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı için kullandırılan kredilerin vadesi ise 12 ayla sınırlandırılacak.
2 / 16
Taşıt teminatlı kredilerde veya finansal kiralama işlemlerinde, artık taşıtın fatura değeri 120 bin lira veya altında ise, kullandırılan kredi oranı yüzde 70’i geçemeyecek. Şu anda ise fatura değeri 100 bin TL ve altında olan taşıtlar için, bu düzenleme geçerli bulunuyor. Fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda ise, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 kredi sınırlaması olacak.
3 / 16
GENEL TAKSİT SINIRI
Mevcut: 12 Öngörülen: 12
4 / 16
BİLGİSAYAR ALIMLARI
Mevcut: 6 Öngörülen: 6
5 / 16
ELEKTRONİK EŞYA ALIMLARI (TELEVİZYON, VİDEO KAMERA, SES SİSTEMLERİ VB.)
6 / 16
HAVAYOLLARI İLE İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
7 / 16
SEYAHAT ACENTELERİ HARCAMALARI
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
8 / 16
TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
9 / 16
KONAKLAMA İLE İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
10 / 16
KULÜP VE DERNEKLERE YAPILAN ÖDEMELER
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
11 / 16
VERGİ ÖDEMELERİ
Mevcut: 9 Öngörülen: 9
12 / 16
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
Mevcut: 9 Öngörülen: 9
13 / 16
SAĞLIK ÜRÜNÜ ALIMLARI
Mevcut: 9 Öngörülen: 9
14 / 16
ELEKTRİKLİ EŞYA (BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ VB.)
Mevcut: 12 Öngörülen: 12
15 / 16
KUYUMLA İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 4 Öngörülen: 0
16 / 16
KURUMSAL KREDİ KARTLARI (TÜM ÜRÜN VE HİZMET GRUPLARI DAHİL)
Mevcut: 12 Öngörülen: 9
Okuyucu Yorumları 0 yorum