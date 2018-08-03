FİNANS

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

BDDK'dan önemli haber! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu!

Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu

Hangi ürün kaç taksitle alınabilecek?

1 / 16

Taslaklarla tüketici kredileri tekrar 36 aya indirilirken, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı için kullandırılan kredilerin vadesi ise 12 ayla sınırlandırılacak.
2 / 16

Taşıt teminatlı kredilerde veya finansal kiralama işlemlerinde, artık taşıtın fatura değeri 120 bin lira veya altında ise, kullandırılan kredi oranı yüzde 70’i geçemeyecek. Şu anda ise fatura değeri 100 bin TL ve altında olan taşıtlar için, bu düzenleme geçerli bulunuyor. Fatura değeri 120 bin lirayı aşan binek araçlarda ise, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 kredi sınırlaması olacak.
3 / 16

GENEL TAKSİT SINIRI

GENEL TAKSİT SINIRI
Mevcut: 12 Öngörülen: 12
4 / 16

BİLGİSAYAR ALIMLARI

BİLGİSAYAR ALIMLARI
Mevcut: 6 Öngörülen: 6
5 / 16

ELEKTRONİK EŞYA ALIMLARI (TELEVİZYON, VİDEO KAMERA, SES SİSTEMLERİ VB.)

ELEKTRONİK EŞYA ALIMLARI (TELEVİZYON, VİDEO KAMERA, SES SİSTEMLERİ VB.)
6 / 16

HAVAYOLLARI İLE İLGİLİ HARCAMALAR

HAVAYOLLARI İLE İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
7 / 16

SEYAHAT ACENTELERİ HARCAMALARI

SEYAHAT ACENTELERİ HARCAMALARI
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
8 / 16

TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ HARCAMALAR

TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
9 / 16

KONAKLAMA İLE İLGİLİ HARCAMALAR

KONAKLAMA İLE İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
10 / 16

KULÜP VE DERNEKLERE YAPILAN ÖDEMELER

KULÜP VE DERNEKLERE YAPILAN ÖDEMELER
Mevcut: 9 Öngörülen: 6
11 / 16

VERGİ ÖDEMELERİ

VERGİ ÖDEMELERİ
Mevcut: 9 Öngörülen: 9
12 / 16

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
Mevcut: 9 Öngörülen: 9
13 / 16

SAĞLIK ÜRÜNÜ ALIMLARI

SAĞLIK ÜRÜNÜ ALIMLARI
Mevcut: 9 Öngörülen: 9
14 / 16

ELEKTRİKLİ EŞYA (BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ VB.)

ELEKTRİKLİ EŞYA (BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ VB.)
Mevcut: 12 Öngörülen: 12
15 / 16

KUYUMLA İLGİLİ HARCAMALAR

KUYUMLA İLGİLİ HARCAMALAR
Mevcut: 4 Öngörülen: 0
16 / 16

KURUMSAL KREDİ KARTLARI (TÜM ÜRÜN VE HİZMET GRUPLARI DAHİL)

KURUMSAL KREDİ KARTLARI (TÜM ÜRÜN VE HİZMET GRUPLARI DAHİL)
Mevcut: 12 Öngörülen: 9
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kredi kredi kartı taksit BDDK

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı

Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı için düşük faizli kredi

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği

Anadolu Landını ve Alpet'ten İş Birliği

Ankapark ihalesi ertelendi

Ankapark ihalesi ertelendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.