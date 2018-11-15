Krediler yüzde 7.6 oranında geriledi

Bankacılık sektörünün kredileri 9 Kasım ile biten hafta itibarıyla 2.48 trilyon lira olurken, krediler kurdaki sert yükselişin başladığı 10 Ağustos haftasına göre yüzde 7.6 geriledi.

BDDK verilerine göre bankaların 9 Kasım ile biten hafta itibarıyla kredileri 2.48 trilyon TL, mevduatları da 2.17 trilyon TL oldu.

Verilere göre mevduatlardaki 10 Ağustos haftasına göre düşüş yüzde 6.6 oldu.

Krediler 10 Ağustos haftasında 2.69 trilyon lira, mevduatı ise 2.33 trilyon lira olmuştu.

Ağustos ayında kurda tarihi zirvelerin test edilmesinin ardından kredi faizleri yüzde 40 seviyesini aşmıştı. KAYNAK: REUTERS

