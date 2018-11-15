FİNANS

Krediler yüzde 7.6 oranında geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Bankaların 9 Kasım itibarıyla kredileri, kurdaki sert yükselişin başladığı 10 Ağustos'a göre yüzde 7.6 düşüşle 2.48 trilyon TL'ye geriledi.

Krediler yüzde 7.6 oranında geriledi

Bankacılık sektörünün kredileri 9 Kasım ile biten hafta itibarıyla 2.48 trilyon lira olurken, krediler kurdaki sert yükselişin başladığı 10 Ağustos haftasına göre yüzde 7.6 geriledi.

BDDK verilerine göre bankaların 9 Kasım ile biten hafta itibarıyla kredileri 2.48 trilyon TL, mevduatları da 2.17 trilyon TL oldu.

Verilere göre mevduatlardaki 10 Ağustos haftasına göre düşüş yüzde 6.6 oldu.

Krediler 10 Ağustos haftasında 2.69 trilyon lira, mevduatı ise 2.33 trilyon lira olmuştu.

Ağustos ayında kurda tarihi zirvelerin test edilmesinin ardından kredi faizleri yüzde 40 seviyesini aşmıştı. KAYNAK: REUTERS

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladıYıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Bütçe ne kadar açık verdi?Bütçe ne kadar açık verdi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka kredileri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Büyükşehir’de 2 bin lira maaş promosyonu

Adana Büyükşehir’de 2 bin lira maaş promosyonu

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Bütçe ne kadar açık verdi?

Bütçe ne kadar açık verdi?

Bitcoin'in piyasa değeri 13 aydır ilk kez 100 milyar doların altında

Bitcoin'in piyasa değeri 13 aydır ilk kez 100 milyar doların altında

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

Kanadalı şirket Neredennereye.com'u satın aldı

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.