Kripto borsalarının yeni fon sağlama yaklaşımı tüm dünyanın dikkatini çekiyor

Initial Exchange Offering, halka arz çeşitleri arasında daha az bilinen bir çeşit kitle fonlaması yöntemidir. 2014'ten bu yana farklı Initial Exchange Offering modelleri gerçekleşti ve bu yöntem erken aşama projelerin hayata geçirilmesini hızlandırdı. Bir IEO'da blockchain tabanlı girişimler, projelerini finanse etmek için dijital paralarını yatırımcılara satmaktadır.

IEO ve kripto borsalar yalnızca yeni tokenlerı (dijital para) satmakla kalmaz, aynı zamanda fonlama sona erdikten hemen sonra borsadaki tokenları listeler. En önemlisi, borsada satılan tokenların belli bir komisyonunu aldığı için aktif pazarlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, IEO ile, hem borsa hem de projeler daha fazla verimlilik elde etmek için birlikte çalışarak, girişimler ve yatırımcılar arasında aracı bir görevi üstlenmektedir.

Girişimciler ve yatırımcılar arasındaki sürecin her iki taraf açısından daha güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, girişimin borsa uzmanlığına güvenmesi çok daha yararlıdır. Yazılımcıların çoğu blokzincirinde çalışsalar da bir borsa uzmanı değillerdir. IEO için çeşitli borsalarda listelenen blockchain tabanlı girişimlerin önceki fonlama yaklaşımlarına göre daha şeffaf, sektörde yeni olan projeleri destekleyebilecek daha adil bir sistemde çalışır. Blockchain altyapısına sahip olan sistemde, yapılan hiçbir işlem iade edilmez, değiştirilemez veya iptal edilemez.