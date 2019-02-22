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Kripto borsalarının yeni fon sağlama yaklaşımı tüm dünyanın dikkatini çekiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

Kripto borsalarının yeni fon sağlama yaklaşımlarından biri, Initial Exchange Offering (IEO) tüm dünyadaki kripto para yatırımcılarının dikkatini çekiyor.

Kripto borsalarının yeni fon sağlama yaklaşımı tüm dünyanın dikkatini çekiyor

Initial Exchange Offering, halka arz çeşitleri arasında daha az bilinen bir çeşit kitle fonlaması yöntemidir. 2014'ten bu yana farklı Initial Exchange Offering modelleri gerçekleşti ve bu yöntem erken aşama projelerin hayata geçirilmesini hızlandırdı. Bir IEO'da blockchain tabanlı girişimler, projelerini finanse etmek için dijital paralarını yatırımcılara satmaktadır.

IEO ve kripto borsalar yalnızca yeni tokenlerı (dijital para) satmakla kalmaz, aynı zamanda fonlama sona erdikten hemen sonra borsadaki tokenları listeler. En önemlisi, borsada satılan tokenların belli bir komisyonunu aldığı için aktif pazarlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, IEO ile, hem borsa hem de projeler daha fazla verimlilik elde etmek için birlikte çalışarak, girişimler ve yatırımcılar arasında aracı bir görevi üstlenmektedir.

Girişimciler ve yatırımcılar arasındaki sürecin her iki taraf açısından daha güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, girişimin borsa uzmanlığına güvenmesi çok daha yararlıdır. Yazılımcıların çoğu blokzincirinde çalışsalar da bir borsa uzmanı değillerdir. IEO için çeşitli borsalarda listelenen blockchain tabanlı girişimlerin önceki fonlama yaklaşımlarına göre daha şeffaf, sektörde yeni olan projeleri destekleyebilecek daha adil bir sistemde çalışır. Blockchain altyapısına sahip olan sistemde, yapılan hiçbir işlem iade edilmez, değiştirilemez veya iptal edilemez.

Token satmak için daha çeşitli yerlere sahip olarak hisse senedi çıkaran şirketler kendilerine ait web sitesinden ulaşabileceklerine göre daha geniş bir kitleye erişebilecekler. Öte yandan, müşterileri takip ettikleri borsalardan güvenilir token seçeneklerine ulaşabilecekler.

BİR IEO'YA KATILMAK İÇİN BİLNMESİ GEREKEN TEMEL ADIMLAR

HALKA ARZ ARAŞTIRMASI

Blockchain teknolojisinin günlük hayatta kullanım alanları yeni girişimler ile artıyor. Teknoloji meraklılarının blockchain altyapısı ile geliştirilen projelerin ilk aşamalarından biri olan IEO, yatırım aşamasında kullanıcılar tanınmaya başlanması projeler için hayati bir önem taşımaktadır. IEO, bu sürecin güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için en iyi yollardan biridir. Bu yöntem, projeler tarafından henüz nadir kullanılıyor olsa da katılımcı projelerin IEO’ya geçip geçmeyeceklerini görmek için web sitesini ve sosyal medya kanallarını inceleyerek projenin hangi yöntemle finanse edilebileceği görülebilir ve whitepaper’ini okuyarak yol haritasını öğrenilebilir.

BORSAYA KAYIT OLMA

Yapılacak araştırmaya göre, projenin IEO'sunun hangi borsalarda yapılacağını öğrendikten sonra; hangi şifreli kripto para biriminin hangi borsada kabul edileceği bulunmalıdır. Her ne kadar Bitcoin ve Etherium gibi para birimleri en yaygın olarak kabul edilen şifreleme şifreleri olsa da; bazı takaslar kendi yerel kartlarını tanıtmak için IEO'ları kullanabilir.
Daha sonra Exchange Platformu’nda kayıt işlemi tamamlanabilir; değişim ve kayıt sırasında bir KYC / AML doğrulaması, güvenlik açısından önem taşır ve bu işlem, birkaç saat ila birkaç gün sürebilir. Bu nedenle, son dakikada yapılmadığından emin olmak gerekir.

IEO BAŞLAYANA KADAR BEKLETME

Bütün bu adımları tamamladıktan sonra borsada kabul edilen kripto para birimleri değiş tokuşa hazır hale geliyor. Exchange işlemi tamamlandığında karşılığında token olarak dijital cüzdana aktarımı hızlıca sağlanacaktır.
IEO yeni bir fenomen olmasına rağmen, zamanla büyümeye devam edeceği gibi kripto para birimleri ve borsaları daha geniş bir pazar için daha cazip hale getireceği konusunda şüphe yoktur.

ExMarkets ve MenaPay, 15 Mart 2019'da bir IEO yürüteceklerini açıkladı.

Blockchain tabanlı yeni nesil ödeme platformu MenaPay, ExMarkets ile bir IEO yürüteceğini duyurdu. Bu sayede, MenaPay’in yerel tokeni MPAY, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren IEO satışıyla alınabilecek. Token IEO’da 0.165 dolarlık bir fiyata sahip ve Etherium, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash ve hatta Fiat para birimlerinden daha çeşitli para yatırma yöntemlerini kabul ediyor. MenaPay Genel Müdürü Tolga Odoğlu ‘’Şubat ayı sonuna kadar 200 exchange platformu ile anlaşma yapmayı hedefliyoruz, Haziran ayının başında MenaPay tokenleri IEO’da değiş tokuş edilebilecek. 2019’da IEO borsalarının zamanla büyümeye devam edeceği gibi kripto para birimleri ve borsaları için geniş bir pazar olacağına inanıyorum.’’

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Kripto borsaları fon MenaPay

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