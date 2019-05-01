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Kripto para biriminde yeni gelişme!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

Kripto para birimleri piyasalarında Salı günü başlayan artış eğilimi sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 92’si yükseldi.

Kripto para biriminde yeni gelişme!

Toplam 2,141 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.0 artışla 5,389 dolara yükseldi ve 95 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.3’ünü oluşturdu.

Bitcoin’e paralel olarak en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde de genel bir artış görüldü ve son 24 saatte yüzde 12.88 ile en çok Bitcoin Cash değer kazandı.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 92’si yükselirken, söz konusu artışa yüzde 20.30 ile Ravencoin öncülük etti.

Piyasadaki artışa paralel olarak piyasa hacmi 175 milyar 620 milyon dolara ulaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 577 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.0

Ethereum yüzde 3.07

Ripple yüzde 4.45

Bitcoin Cash yüzde 12.88

Litecoin yüzde 6.99

EOS yüzde 4.63

Binance Coin yüzde 2.11

Tether yüzde 0.52

Stellar yüzde 4.85

Cardano yüzde 5.85 yükseldi.

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DHA

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