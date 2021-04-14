Kripto para borsası Coinbase, Apple'ı geçti!

ABD'nin en büyük kripto para borsasının bugün Nasdaq'da işlem görmesinin etkisiyle kripto paralarda sert yükselişler yaşanıyor. Bitcoin 65 bin dolara yaklaşırken, Dogecoin'deki yükseliş yüzde 80'i aştı

KRİPTO PARA APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Bu artışlarla beraber kripto paraların toplam değeri 2 trilyon 259 milyar dolara ulaştı. Kripto paralar 2 trilyon 257 milyar dolar değerindeki Apple'ı geride bıraktı.

Haber Global'de yer alan habere göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'in Nasdaq'taki halka arzı öncesinde kripto paralardaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin ilk kez 64.000 doları aşarak 64.758 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Son 7 günlük yükselişi yüzde 13.02 oldu. Ethereum ise bugün yüzde 8'i aşan yükselişle 2,395.44 doları gördü. Son 7 günlük yükselişi ise yüzde 17.89 oldu

Dogecoin ise yüzde yüzde 83.28 yükseliş sergileyerek dikkat çekti. Dogecoin'in son 7 günlük yükselişi ise yüzde 132.98 oldu.

Kripto paralardaki bu sert yükselişler dünkü kapanış itibarıyla piyasa değeri 2 trilyon 257 milyar dolar olan Apple'in değerini aşmasını sağladı. Kripto paralardaki yükseliş 2 trilyon 259 dolar değerine ulaşmasını sağladı.



