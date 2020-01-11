Kritik teknolojilerde bu yıl hedef girişimciliği öncelemek

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nükleer, hızlandırma ve gen teknolojileri gibi kritik alanlara yönelik hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Bu alanlarda 2020'de önemli adımlar atıp, yol haritalarımızı netleştirerek sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geçen yıl gerçekleştirdiği çalışmalar ve bu yıla yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık olarak 2019'u yoğun ve verimli geçirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Varank, hem Ankara hem de Anadolu'da yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

- "Vizyoner projeler hayata geçirdik"

Geçen yıl vizyoner projeleri hayata geçirdiklerini belirten Varank, bu projelerden birinin katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı olduğunu dile getirdi.

Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ülkemizde ilk defa uygulamaya konulmuş, teşviklerimizi uçtan uca bir şekilde tasarlayan, alıcıyla satıcıyı aynı anda destekleyen yeni bir uygulama. Bu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin önemli bir bileşeniydi, bunu hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.