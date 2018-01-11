FİNANS

Kritik toplantı sonrası flaş Bitcoin uyarısı

11 Ocak 2018 20:14

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi (FİK) toplantısında, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.

Kritik toplantı sonrası flaş Bitcoin uyarısı
Hazine Müsteşarlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 34. Toplantısı'nın, Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. 
 
Toplantıda, küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye finansal piyasalarına etkileri ile gelecek döneme ilişkin görünümün ayrıntılı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca bankacılık sektörüne ilişkin uluslararası standartlara uyum kapsamında yapılan düzenlemelerin etkileri ile politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla sektörün veri altyapısının güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedildi. 
 
Toplantıda, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildiği bildirildi. 
 
VATRANDAŞLARA UYARI
 
Kripto paraların risklerine yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiğine de işaret edilen açıklamada, kripto paraların Türkiye'de yasal bir dayanağı bulunmadığı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar paylaşıldı: 
 
"Kripto paralar, en bilinen örneğiyle Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir. 
 
DOLANDIRICILIK İÇİN UYGUN BİR ZEMİN
 
Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır." 
 
Dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu. 
 
 
 
 
 
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 15 Oy
    büyük ihtimalle vergi alamıyorlar ondan bu isyanları
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  • 18 Oy
    Akepe'nin kripto paralardan vergi almaya kanun çıkaramadığı için, bir şekilde kötülemeye ve insanları uzak tutmaya yönelik çabası. İnsanlar kripto paralarda kazanmaya devam ettiği için akepe'nin çırpınışlarını görüyoruz. Eeee sayın akepe; hep siz yasadışı şekilde kazanç sağlayarak vergiden kaçıracak değilsiniz ya sıra vatandaşta. :)
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  • 8 Oy
    geçen sene 50 tl. lik laf olsun diye bitcoin aldım,şimdi 50 bin tl. oldu .hedefim 500 bin tl.
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  • 2 Oy
    Yasal olarak bi sıkıntısı var mı. Yani kaybetme aşırı düşme ve çalınma dışında bir riski var mı...?
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  • 2 Oy
    şirket sahipleri ayda 1 milyon euro kazaniyo. adamlar niye dolandirsinki para akiyo zaten havaleden eft den.
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  • 2 Oy
    neyin çalışması bu bakan bey denetlemediğiniz paradan haraçmı istiyorsunuz yani
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  • 2 Oy
    bitcoin ve diğer coinler depweb 'in kurucusu tarafından çıkarılmıştır. Deep web de uyuşturucu ticareti silah ticareti seri katil gibi alışverişlerde kullanıldığı söyleniyor. AMAN DİKKAT!
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  • 7 Oy
    Aklı olan bu işlere gırmesin yuvanız dagılır ortada fabrıka uretım yok
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  • 10 Oy
    sene 93/94 lerde izmir de Titan vardi ve devlet halki dolandiriyor diye hepsini hapse atti sene 2018 adi bitcoin ve amerikanin olunca kimseden ses yok .. ulan dolandiracaz bari birbirimizi dolandiralim niye elin amerikalisi dolandirsin ..
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